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    Події в Україні

    На Прикарпатті поліцейські збили двох велосипедистів і втекли з місця ДТП

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    На Прикарпатті поліцейські збили двох велосипедистів - На Прикарпатті поліцейські збили двох велосипедистів і втекли з місця ДТП
    На Прикарпатті поліцейські збили двох велосипедистів

    За словами свідків аварії, поліцейські, ймовірно, були напідпитку

    В селі Старі Кути, що на Косівщині, сталася ДТП із потерпілими. Водій автомобіля «Audi A6» на польській реєстрації здійснив наїзд на двох велосипедистів та залишив місце події. Водій та пасажир – поліцейські Косівського відділення поліції, які перебували поза службою.

    Про це повідомляє видання «Курс».

    Велосипедистів із травмами доставили в лікарню. Лікарі діагностували у них легкі тілесні ушкодження. У 16-річного хлопця травма ноги, у його батька – черепно-мозкова травма.

    За фактом аварії поліцейські Івано-Франківщини розпочали службове розслідування, а ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Поліція Івано-Франківщини сприяє об’єктивному розслідуванню ДТП. Після аварії поліцейських відразу відсторонили від виконання службових обов’язків.

    Начальник ГУНП в області ініціював проведення службового розслідування, після проведення якого вони будуть звільненні з поліції.

    ДТП Івано-Франківщина водій розслідування поліція
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