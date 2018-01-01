Смертельна ДТП на Бориспільській трасі: фура розірвала «Газель» навпіл

У «Борисполі» закликали завчасно виїжджати з Києва до аеропорту через затори

Під Києвом на Бориспільській трасі автомобіль МАН на швидкості розірвав «Газель», яка зламалась посеред дороги. Водій, який замінював колесо «Газелі» помер миттєво. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Його тіло просунуло метрів 30 під колесами МАН, розірвавши на частини. Шансів вижити в нього не було. Водій фури не



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У «Борисполі» закликали завчасно виїжджати з Києва до аеропорту через затори

Під Києвом на Бориспільській трасі автомобіль МАН на швидкості розірвав «Газель», яка зламалась посеред дороги. Водій, який замінював колесо «Газелі» помер миттєво. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Його тіло просунуло метрів 30 під колесами МАН, розірвавши на частини. Шансів вижити в нього не було. Водій фури не постраждав.

«Газель» перевозила продукти, в результаті зіткнення траса засипана продуктами: фруктами, овочами, крупами, м'ясом.

В результаті події утворилася пробка на в'їзді у місто. Наразі авто стоять у кілометровому заторі.

Адміністрація аеропорту «Бориспіль» просить пасажирів сьогоднішніх рейсів зважити на складні обставини та планувати подорож до летовища заздалегідь.

«У зв'язку із ДТП на Бориспільському шосе у напрямку аеропорту «Бориспіль», та відповідно ускладненим рухом, просимо Вас завчасно планувати виїзд до аеропорту», - йдеться у повідомленні.

На місці аварії працює поліція і швидка допомога. Обставини події встановлюють.