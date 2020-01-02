Смертельна ДТП на Київщині: мікроавтобус влетів у дерево



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Двоє людей загинули на місці ДТП

Сьогодні, 2 січня, у с. Потік у Миронівському районі Київської області сталася серйозна ДТП із фатальними наслідками.

Про це «Главкому» стало відомо із джерел у правоохоронних органах.

На автодорозі у напрямку села Шандра мiкроавтобус вдарився в дерево. В результаті ДТП загинули двоє людей.

Крім того, ще один постраждалий госпіталізований у Миронівську районну лікарню у важкому стані.

На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група.

Обставини ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, 1 січня близько 6-ї години ранку на дорозі між селами Сеньківка та Горобіївка у Бориспільському районі Київщини сталася ДТП. 17-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, сів за кермо автомобіля «Пежо», щоб відвезти дівчат. Автівку він взяв без відома батьків, яких на той час не було вдома.

У результаті ДТП 14-річна пасажирка отримала травми і доправлена до лікарні.

Крім того, за сотню метрів від місця аварії найдено тіло 16-річної дівчини з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями.