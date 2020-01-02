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    Смертельна ДТП на Київщині: мікроавтобус влетів у дерево

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    Смертельна ДТП на Київщині: мікроавтобус влетів у дерево

    Двоє людей загинули на місці ДТП

    Сьогодні, 2 січня, у с. Потік у Миронівському районі Київської області сталася серйозна ДТП із фатальними наслідками.

    Про це «Главкому» стало відомо із джерел у правоохоронних органах.

    На автодорозі у напрямку села Шандра мiкроавтобус вдарився в дерево. В результаті ДТП загинули двоє людей.

    Крім того, ще один постраждалий госпіталізований у Миронівську районну лікарню у важкому стані.

    На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група. 

    Обставини ДТП встановлюються.

    Як повідомлялося, 1 січня близько 6-ї години ранку на дорозі між селами Сеньківка та Горобіївка у Бориспільському районі Київщини сталася ДТП. 17-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, сів за кермо автомобіля «Пежо», щоб відвезти дівчат. Автівку він взяв без відома батьків, яких на той час не було вдома.  

    У результаті ДТП 14-річна пасажирка отримала травми і доправлена до лікарні.

    Крім того, за сотню метрів від місця аварії найдено тіло 16-річної дівчини з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. 

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина
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