Трагедія на Київщині: поліція встановлює обставини загибелі 16-річної дівчини та ДТП з неповнолітніми



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Хлопець за кермом «Пежо» на заокругленні ділянці дороги не впорався з керуванням і з’їхав у кювет Фото: Нацполіція

17-річний хлопець без водійського посвідчення влаштував ДТП

1 січня близько 6-ї години ранку на дорозі між селами Сеньківка та Горобіївка у Бориспільському районі Київщини сталася ДТП. 17-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, сів за кермо автомобіля «Пежо», щоб відвезти дівчат. Автівку він взяв без відома батьків, яких на той час не було вдома.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, експерти, медики. За попередніми даними, хлопець на заокругленні ділянці дороги не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. У результаті ДТП 14-річна пасажирка отримала травми і доправлена до лікарні.

У цей час також до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Горобіївка пішла з дому та не повернулась 16-річна дівчина. Під час пошукових заходів поліція з’ясувала, що бачили її востаннє в селі о 6-й ранку.

Тіло дівчинки, яку розшукували, у подальшому знайшли за сотню метрів від місця аварії з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Яким чином тіло загиблої дитини опинилося поодаль від місця автопригоди, поліцейські наразі встановлюють.

Неповнолітній водій затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Юнак перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння, однак він відмовився від освідування. У нього в медичних умовах взято кров на вміст алкоголю.

Автомобіль «Пежо» вилучено як речовий доказ та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ст. 135 (залишення у небезпеці) ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.