  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>За&nbsp;попередніми даними, вибухнув газовий балон</p> - У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)

    За попередніми даними, вибухнув газовий балон

    Фото відділу комунікації поліції Чернівецької області

    Вибух стався у складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру

    У Чернівцях в торговому центрі «Майдан» сьогодні вранці стався вибух. Інформації про постраждалих наразі немає.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

    «Вранці 7 лютого надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ «Майдан» по вул. Г. Майдану, 71 на 3 поверсі у ресторані через невідому причину в складському приміщенні відбувся вибух, внаслідок чого розбито вікна та пошкоджено стіни», – йдеться у повідомленні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)
    У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)
    У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)
    У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)
    У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)
    Фото відділу комунікації поліції Чернівецької області

    У патрульній поліції Чернівецької області зазначили, що отримали повідомлення про вибух близько 08:30 ранку, усіх відвідувачів евакуювали.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху. За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав.

    На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС та газової служби.

    До слова, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель. 

    Як повідомлялося, 5 лютого у баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей.

    Нагадаємо, 6 лютого у французькому місті Бордо прогримів вибух, за попередніми даними, він стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.

    Теги: вибух ДСНС торгівля Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies