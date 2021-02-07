У торговому центрі Чернівців стався вибух (фото)

Вибух стався у складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру

У Чернівцях в торговому центрі «Майдан» сьогодні вранці стався вибух. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

«Вранці 7 лютого надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ «Майдан» по вул. Г. Майдану, 71 на 3 поверсі у ресторані через невідому причину в складському приміщенні відбувся вибух, внаслідок чого розбито вікна та пошкоджено стіни», – йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції Чернівецької області зазначили, що отримали повідомлення про вибух близько 08:30 ранку, усіх відвідувачів евакуювали.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини вибуху. За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав.

На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС та газової служби.

До слова, 4 лютого, поблизу грецького міста Касторія стався потужний вибух, який майже повністю зруйнував триповерховий готель.

Як повідомлялося, 5 лютого у баварському місті Меммінген стався вибух газу в будівлі Червоного Хреста. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей.

Нагадаємо, 6 лютого у французькому місті Бордо прогримів вибух, за попередніми даними, він стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.