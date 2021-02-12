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    У Росії вибухнув і завалився торговий центр (відео)

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    Будівлю супермаркету у Влаадикавказі повністю зруйновано - У Росії вибухнув і завалився торговий центр (відео)
    Будівлю супермаркету у Влаадикавказі повністю зруйновано
    Фото: КП

    Попередня причина вибуху – витік газоповітряної суміші: в підвалі зберігалися кисневі балони

    У російському Владикавказі вранці 12 лютого стався потужний вибух у супермаркеті. Будівлю повністю зруйновано. Інформації про кількість постраждалих поки немає, повідомляють російські ЗМІ.

    Зазначається, що вибух стався в неробочий час, о 7:24 за місцевим часом.

    «Сталося обвалення окремої будівлі, де розташований магазин Магніт. Займання немає. Відомостей про постраждалих немає. Причини з'ясовуються. Поліція і МНС працюють на місці», - повідомили в прес-службі МВС.

    Попередня причина вибуху – витік газоповітряної суміші: в підвалі зберігалися кисневі балони. Близько ста осіб розбирають завали, найближчим часом до них приєднаються ще сто рятувальників. Слідком почав перевірку.

    «Інформації про жертви не надходило. Єдина людина, яка там перебувала, - співробітник, у нього там офіс був, ювелір, він всю ніч працював, замовлення у нього якесь термінове було. Під ранок, каже, я заснув, від вибуху прокинувся, вийшов сам. Більше даних про постраждалих не надходило», - розповів заступник голови уряду республіки Ірбек Томаєв.

    На кадрах з місця події видно, що будівля майже повністю зруйнована. У ній були кілька супермаркетів, магазин меблів, кабінет стоматолога. Різні ЗМІ наводять різну інформацію про те, скільки поверхів вона мала до вибуху: від одного до трьох.

    Теги: вибух Росія газ торгівля магазин
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