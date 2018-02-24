Сніг у Києві: громадський транспорт курсує за розкладом

Дороги від снігу у столиці чистили дві з половиною сотні одиниць снігоприбиральної техніки

У Києві громадський транспорт курсує за розкладом. Про це «Громадському радіо» повідомила речниця КП «Київпастранс» Людмила Сергієнко. «Змін у розкладі громадського транспорту станом на сьогодні я не отримувала. Сьогодні навантаження інше — люди відпочивають. До сьогоднішнього дня всі готувалися. Усі в курсі, що



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Дороги від снігу у столиці чистили дві з половиною сотні одиниць снігоприбиральної техніки

У Києві громадський транспорт курсує за розкладом. Про це «Громадському радіо» повідомила речниця КП «Київпастранс» Людмила Сергієнко.

«Змін у розкладі громадського транспорту станом на сьогодні я не отримувала. Сьогодні навантаження інше — люди відпочивають. До сьогоднішнього дня всі готувалися. Усі в курсі, що є зміна і погіршення погоди, морози, тому маю надію, що буде все добре сьогодні», — сказала речниця.

КК «Київавтодор» повідомляє, що у ніч на 24 лютого 259 одиниць снігоприбиральної техніки посипали проїжджі частини матеріалами для уникнення ожеледиці. Сьогодні з 08:00 51 бригада очищує від снігу проїжджі частини вулиць, підходи до пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту.

В Україну прийшли морози. 24 — 27 лютого очікується сильне похолодання — зниження мінімальної нічної температури 24 лютого до 10-16° морозу. У Києві прогнозують снігопади.