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Чому Трамп звільнив Волтца? WP розкрила подробиці скандалу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чому Трамп звільнив Волтца? WP розкрила подробиці скандалу
Звільнення Волтца відбулося навіть попри те, що інші члени адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, намагалися врятувати його
фото з відкритих джерел

За словами високопосадовців і радників Трампа, Волтц конфліктував із іншими офіційними особами від самого початку роботи адміністрації

 

Рішення президента Дональда Трампа звільнити свого радника з національної безпеки Майкла Волтца було наслідком повільного накопичення невдоволення його діями. Про це газеті The Washington Post розповіли джерела, повідомляє «Главком».

Як зазначено в публікації, доля Волтца була вирішена після того, як у березні він додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal.

Однак, за словами високопосадовців і радників Трампа, Волтц конфліктував із іншими офіційними особами від самого початку роботи адміністрації, зокрема щодо питання про доцільність військових дій проти Ірану.

Крім того, за словами джерел, Волтц засмутив Трампа після візиту ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу до Овального кабінету на початку лютого.

Тоді радник із національної безпеки, за словами двох джерел, висловив думку, що настав час завдати удару по Ірану.

Як зазначають співрозмовники видання, Волтц мабуть, інтенсивно координував із Нетаньягу військові варіанти дій проти Ірану перед зустріччю ізраїльського лідера з Трампом в Овальному кабінеті.

Джерело розповіло, що Волтц «хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа». Цей напрямок полягав в тому, що американська сторона відмовиться від спроб вирішити ситуацію щодо Ірану дипломатичним шляхом.

«Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений», – сказало джерело.

Деякі члени адміністрації вважали, що Волтц намагався схилити шальки терезів на користь військових дій проти Ірану і діяв у змові з ізраїльтянами.

Звільнення Волтца відбулося навіть попри те, що деякі інші провідні члени адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, намагалися врятувати його, заявили два високопосадовці Білого дому.

Нагадаємо, телекомпанія CBS News повідомила, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку. Згодом Politico повідомило, що одним із кандидатів на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

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Теги: скандал президент радник Майкл Волтц Дональд Трамп

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