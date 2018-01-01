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    Сьогодні можуть закрити в’їзд вантажівок до столиці

    27 лютого в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці можуть обмежити
    У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Водіїв просять урахувати цю інформацію, плануючи маршрути. Міська влада інформує: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані. Також міська влада переконливо просить
    • Сьогодні, 06:42
    • Розсилка

    27 лютого в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці можуть обмежити

    У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Водіїв просять урахувати цю інформацію, плануючи маршрути.

    Міська влада інформує: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

    Також міська влада переконливо просить киян у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

    Київ транспорт
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