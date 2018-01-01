Сьогодні можуть закрити в’їзд вантажівок до столиці

27 лютого в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці можуть обмежити

У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Водіїв просять урахувати цю інформацію, плануючи маршрути. Міська влада інформує: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані. Також міська влада переконливо просить