Сьогодні можуть закрити в’їзд вантажівок до столиці
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27 лютого в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці можуть обмежити
У зв’язку з можливим погіршенням погодних умов можливе обмеження в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту до столиці. Водіїв просять урахувати цю інформацію, плануючи маршрути.
Міська влада інформує: автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.
Також міська влада переконливо просить киян у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.