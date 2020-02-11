Сьогодні у Кличка проведуть нардепам майстер-клас з подолання кнопкодавства



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Процес голосування у Київраді потребує натискання двох кнопок одночасно

Депутати Ради протестують систему голосування у столичній мерії

Сьогодні, 11 лютого, депутати Верховної Ради України протестують роботу системи для голосування Рада IV, яка успішно функціонує у Київраді з 2015 року.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Майстер-клас для парламентарів із функціонування сенсорної кнопки проведе заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Під час тестування народні депутати голосуватимуть за реальні законопроєкти. Також їм представлять всі нюанси та можливості роботи системи Рада IV.

Початок заходу о 10:00.

Як повідомляв раніше Прокопів, система Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно.

«При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення. Таким чином, це унеможливлює голосування за когось. Система передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ», - розповів він.

Загалом сенсорна кнопка успішно працює в Київраді з 2015 року та є найбільш дієвим кроком у подоланні кнопкодавства і політичної корупції. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 млн грн.