Сьогодні у Кличка проведуть нардепам майстер-клас з подолання кнопкодавства
Депутати Ради протестують систему голосування у столичній мерії
Сьогодні, 11 лютого, депутати Верховної Ради України протестують роботу системи для голосування Рада IV, яка успішно функціонує у Київраді з 2015 року.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Майстер-клас для парламентарів із функціонування сенсорної кнопки проведе заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.
Під час тестування народні депутати голосуватимуть за реальні законопроєкти. Також їм представлять всі нюанси та можливості роботи системи Рада IV.
Початок заходу о 10:00.
Як повідомляв раніше Прокопів, система Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно.
«При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення. Таким чином, це унеможливлює голосування за когось. Система передбачає і використання пультів, де можливо знайти та ознайомитись з порядком денним, а також записатися на виступ», - розповів він.
Загалом сенсорна кнопка успішно працює в Київраді з 2015 року та є найбільш дієвим кроком у подоланні кнопкодавства і політичної корупції. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, саме обладнання та його монтаж коштували 13,6 млн грн.