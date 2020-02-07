Київ передбачив рекордні кошти на Громадський бюджет-2021



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Внесено зміни до Положення про Громадський бюджет

У бюджеті Києва 2021 року на Громадський бюджет-5 передбачено рекордні 170 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Уже п’ять років у Києві стрімко розвивається Громадський бюджет, залучаючи сотні тисяч киян до участі в змінах нашого міста на краще. Стрімкий розвиток ГБ та необхідність вдосконалення механізмів потребували змін до його Положення. Тому з жовтня 2018 року спільно з Громадською бюджетною комісією ми розпочали роботу зі збору пропозицій від громадськості, команд проектів, розпорядників бюджетних коштів, експертів, та їх опрацювання. Спільно зі Школою ГБ було проведено десятки публічних обговорень, в останні місяці підготовки проекту рішення проведено сотні годин консультацій. У результаті спільних напрацювань Громадської бюджетної комісії (ГБК) з Міською робочою групою питань ГБ та пошуку компромісу з депутатами Київської міської ради внесено зміни до Положення», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, документом зафіксовано нове визначення для ГБ, як механізму розвитку місцевої демократії шляхом розвитку взаємодії влади з громадськістю, загальнодоступність та безкоштовність проектів ГБ.

«Проєкти можна буде подавати цілорічно, окрім активної фази експертиз та голосування, що зручно для команд та призведе до зменшення навантаження для розпорядників бюджетних коштів. Для зменшення «серійних проєктів» та підвищення якості спільної з розпорядниками бюджетних коштів (РБК) реалізації – один лідер команди може подати не більше 5 проєктів ГБ. З 2021 року для залучення киян до розвитку різних сфер життя міста запроваджується правило голосування: одна особа має 10 голосів та може проголосувати за один проєкт в кожній з 10 тематик: дороги, транспорт; екологія; ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність); здоров’я; інформаційні технології; культура, туризм; молодь, спорт; освіта, громадянське суспільство; соціальний захист, інклюзія; експериментальні (інноваційні, міжтематичні)», – розповів Микола Поворозник.

У ГБ-5 вирішено повернутися до розділення проектів на малі та великі: вартість малих проектів – від 100 до 999 тисяч гривень, великих – від 1 до 3 мільйонів гривень.

«Для підвищення якості проведення експертизи проектів, що буде сприяти 100% реалізації проектів та тісної взаємодії розпорядників бюджетних коштів з командами, удосконалено процедуру проведення експертиз та допусків проектів до голосування. Оновлено механізм конкурсу ГБК та критерії допуску кандидатів до конкурсу, який унеможливлює політизацію, конфлікт інтересів та монополізацію в ГБК. Членами ГБК стануть лідери команд успішних проєктів, що забезпечить експертність комісії. Для уникнення конфлікту інтересів учасники громадської бюджетної комісії тепер не зможуть бути лідерами чи членами команд проектів, що подаються у цьому році», – підкреслив Поворозник.

Відповідно до Положення встановлено такий календарний план ГБ-5:

старт подання проектів: 17.02 – 11.03.2020;

публікація проєктів: 17.02 – 16.03.2020;

формування Громадської бюджетної комісії: 17.02 – 17.04.2020;

публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проєктів, оскарження експертних висновків: 16.03 – 30.04.2020;

голосування за проєкти: 08.05 – 07.06.2020;

визначення проєктів-переможців та опрацювання проєктів, які не стали переможцями: 08.06 –06.2020;

планування та затвердження заходів інформаційно-просвітницької кампанії: 25.06 –09.2020.

Нагадаємо, бюджетом Києва на 2020 рік передбачено реалізацію 549 проєктів Громадського бюджету на суму 159,2 млн грн.