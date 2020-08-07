Спалах Covid-19 на «Київхлібі»: у компанії запевнили, що їхня продукція безпечна



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Продукція «Київхліба» є безпечною для споживачів завдяки безконтактній автоматизованій технології виробництва

«Київхліб» не закриватиме все виробництво на карантин

Компанія «Київхліб» працює в штатному режимі і не закриватиме на карантин інші виробничі майданчики, крім пекарні №8, у співробітників якої було виявлено Covid-19. На інших підрозділах компанії хворих не виявлено. Про це повідомила виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ «Київхліб» Олена Корінь.

Вона також наголосила, що завдяки безконтактній автоматизованій технології виробництва продукція компанії залишається максимально безпечною для споживачів.

«Дійсно, під час планового тестування, яке компанія проводить власним коштом, було виявлено 37 випадків захворювання. Ми щодня проводимо медогляд усіх співробітників. І вчасно виявлені випадки захворювання – результат такої комплексної роботи. Пекарню №8 закрито на карантин. Там проводяться дезінфекційні заходи. Хворі, які мали мінімальні симптоми, залишалися вдома уже протягом кількох днів – відповідно до вимог МОЗ. Усі контактні особи перебувають на самоізоляції. Ми також проводимо додаткову до планової дезінфекцію на інших виробничих майданчиках. Всі підрозділи працюють в штатному режимі і мають резерви для виконання замовлень торгівельних мереж на продукцію, яку виробляє пекарня №8», - зазначила в.о. голови правління компанії «Київхліб».

За її словами, завдяки автоматизації виробничих процесів та безконтактній технології випікання хліба, продукція, вироблена компанією, є безпечною для споживачів. «Ми від початку карантинних заходів перевели всі цехи на виробництво продукції виключно в упаковці. Компанія посилила контроль за виробництвом, зокрема, збільшила кількість станцій для дезінфекції рук безпосередньо на виробництві, обсяг дезінфікуючих засобів у лабораторіях, офісах і інших виробничих приміщеннях», - додала Корінь.

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Нагадаємо, станом на ранок 7 серпня у Києві підтверджено 9178 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 186 осіб

У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу. Йдеться про пекарню №8 підприємства «Київхліб».