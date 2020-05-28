Психоневрологічний інтернат на Харківщині закрили на карантин через спалах Covid-19



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У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті на Харківщині – спалах Covid-19

На коронавірус захворіли 11 працівників психоневрологічного інтернату

Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат, що в Борівському районі на Харківщині, закрили на карантин через спалах Covid-19. Про це повідомили на сайті Борівської районної адміністрації Харківської області.

«На в’їзді до комунальної установи встановлено карантинний блокпост, на якому відбувається цілодобове чергування працівниками Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області. Підопічні та обслуговуючий персонал будуть знаходитись на карантині без права залишати інтернатну установу. Цей період розрахований на 5 діб», – йдеться у повідомленні

Підставою для закриття закладу на карантин є збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію Covid – 19. «Станом на 11.00 28 травня підтверджено випадків захворювання на коронавірус – 11, із них обслуговуючий персонал 7, інші – 4, з них госпіталізовано – 3, на самоізоляції – 8, одужали, на жаль, 0. Підозрілі та контактні особи – 59, з них госпіталізовано – 5, на самоізоляції – 54. Кількість зроблених швидких тестів – 263. Протестовано методом ПЛР (лабораторія м. Харків) – 151, з них, позитивних – 11, негативних – 102, сумнівні – 0, в роботі – 38. Кількість громадян, що постійно проживають в інтернатній установі 119, обслуговуючий персонал 85. Наймолодшому підопічному 30 років, найстарішому 98», – повідомляє відомство.

Станом на ранок 28 травня у Харківському регіоні зареєстровано 983 випадки коронавірусу, 360 людей одужали, 42 – померли.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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В Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 156 більше, ніж було зареєстровано напередодні, коли добовий показник нових хворих складав 321 особу.