Космічне тіло: українські фахівці пояснили спалахи в небі над Києвом

Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване у Київській області

Під час спалахів у небі над Київщиною Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України зафіксував високоенергетичну акустичну подію. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спец контролю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване у Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Під час повітряної тривоги жителі столиці побачили в небі яскравий спалах, однак звуку вибуху чути не було. За повідомленням NASA та проєкту Alpha Centauri, це міг бути метеор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також яскравий спалах в небі, який бачили мешканці столиці увечері 19 квітня, помітили й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.

Як повідомлялося, спалах у небі над Києвом, який бачили жителі столиці 19 квітня, не був спричинений падінням з орбіти супутника Rhessi. Науковці американського космічного агентства NASA припускають, що це був болід (метеор).

У NASA заявили, що, можливо, плутанина виникла через попереднє повідомлення агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника Rhessi. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 20 квітня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року.