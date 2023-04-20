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Космічне тіло: українські фахівці пояснили спалахи в небі над Києвом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Космічне тіло: українські фахівці пояснили спалахи в небі над Києвом
фото скріншот відео

Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване у Київській області

Під час спалахів у небі над Київщиною Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України зафіксував високоенергетичну акустичну подію. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спец контролю. 

«19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване у Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Космічне тіло: українські фахівці пояснили спалахи в небі над Києвом фото 1

Нагадаємо, увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Під час повітряної тривоги жителі столиці побачили в небі яскравий спалах, однак звуку вибуху чути не було. За повідомленням NASA та проєкту Alpha Centauri, це міг бути метеор.

Також яскравий спалах в небі, який бачили мешканці столиці увечері 19 квітня, помітили й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.

Як повідомлялося, спалах у небі над Києвом, який бачили жителі столиці 19 квітня, не був спричинений падінням з орбіти супутника Rhessi. Науковці американського космічного агентства NASA припускають, що це був болід (метеор).

У NASA заявили, що, можливо, плутанина виникла через попереднє повідомлення агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника Rhessi. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 20 квітня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року.

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Теги: відео тривога Київ вибух космос

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