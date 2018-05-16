Спецоперація силовиків: вилучено кілька тонн підроблених акцизних марок

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Виробництво підроблених марок акцизного податку

Затримано 11 активних учасників злочинної групи, яка лише за місяць завдала збитків державі на понад 20 млн грн

Прокуратурою Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України проведено успішну спецоперацію з викриття масштабного виробництва та збуту підроблених марок акцизного податку та припинено діяльність групи осіб, які налагодили функціонування розгалуженої мережі з виробництва та збуту у всіх регіонах України підроблених марок акцизного податку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Правоохоронцями задокументовано, що група ділків, застосовуючи методи конспірації, та з використанням промислового обладнання організували у двох підпільних цехах, розташованих у Львівській області, масштабне виробництво та реалізацію через мережу поштових відправлень підроблених марок акцизного податку, що забезпечувало введення в офіційний обіг фактично недоброякісної алкогольної продукції.

В ході проведення широкомасштабної міжрегіональної спецоперації припинено протиправне функціонування вказаних цехів та заблоковано канали постачання контрафакту в регіони.

«При проведенні невідкладних слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 11 активних учасників злочинної групи. Вилучено величезну кількість готових підроблених акцизних марок, загальна вага яких становить декілька тонн, обладнання для їх виготовлення, підтверджуючу чорнову бухгалтерію, значні суми незаконно здобутих грошових коштів тощо. Слід зазначити, що лише за один місяць правоохоронцями задокументовано нанесення збитків державному бюджету на суму понад 20 млн грн», - інформують у прокуратурі.

Наразі 11 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та використання підроблених марок акцизного податку.