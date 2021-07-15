Спека і грозові дощі: прогноз погоди на 15 липня

15 липня спека в Україні спадати не буде, натомість у деяких західних регіонах пройдуть дощі

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях дощитиме лише вдень

У четвер, 15 липня, в Україні буде спекотно, але місцями - дощ. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

На заході України невелика хмарність, без опадів, тільки вдень у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень + 29 ... + 36 градусів, на Закарпатті + 27 ... + 32 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11 ... + 16 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 22 градуси, вдень +29 ... + 35 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 22 градуси, вдень +30 ... + 35 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень + 31 ... + 36 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 21 градус, вдень + 29 ... + 36 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 17 ... + 22 градуси, вдень +30 ... + 35 градусів.