Співали пісні Лепса у кафе на Київщині: поліція відреагувала на скандал

Правоохоронці перевірили заклад та склали адмінпротокол

Правоохоронці відреагували на нещодавній скандал, який спалахнув в одному із кафе на Київщині. Зокрема, відпочивальники співали у закладі пісні скандального російського виконавця Григорія Лепса. Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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Інцидент трапився у населеному пункті Погреби. Відвідувачі одного з кафе в караоке виконували пісню Лепса, який є палким прихильником агресивної політики Путіна.

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Жінка, яка також відпочивала в закладі, попросила припинити співати російські пісні, на що адміністрація кафе відреагувала агресивно та вигнала відвідувачку.

«У Погребах в одному кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим. Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі «лєпсонутого» відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції», – ідеться у повідомленні МВС.

Правоохоронці перевірили заклад та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП («Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками»). Вже після рішення суду власник закладу сплатить штраф.

Раніше «Главком» писав, що багато російських артистів підтримують агресивні дії Росії проти України. Серед путінських посіпак – Микола Басков та Григорій Лепс.

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Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова відреагувала на останні заяви путіністів Миколи Баскова та Григорія Лепса, які пообіцяли виплачувати російським військовим мільйон рублів за кожен підбитий танк Leopard.