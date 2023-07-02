Головна Київ Новини
search button user button menu button

Співали пісні Лепса у кафе на Київщині: поліція відреагувала на скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Співали пісні Лепса у кафе на Київщині: поліція відреагувала на скандал
Через музичні смаки відвідувачів заклад сплатить штраф
фото: скріншот із відео

Правоохоронці перевірили заклад та склали адмінпротокол

Правоохоронці відреагували на нещодавній скандал, який спалахнув в одному із кафе на Київщині. Зокрема, відпочивальники співали у закладі пісні скандального російського виконавця Григорія Лепса. Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Інцидент трапився у населеному пункті Погреби. Відвідувачі одного з кафе в караоке виконували пісню Лепса, який є палким прихильником агресивної політики Путіна.

Жінка, яка також відпочивала в закладі, попросила припинити співати російські пісні, на що адміністрація кафе відреагувала агресивно та вигнала відвідувачку.

«У Погребах в одному кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим. Це не могло не обурити українців й вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі «лєпсонутого» відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції», – ідеться у повідомленні МВС.

Правоохоронці перевірили заклад та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП («Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками»). Вже після рішення суду власник закладу сплатить штраф.

Раніше «Главком» писав, що багато російських артистів підтримують агресивні дії Росії проти України. Серед путінських посіпак – Микола Басков та Григорій Лепс. 

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова відреагувала на останні заяви путіністів Миколи Баскова та Григорія Лепса, які пообіцяли виплачувати російським військовим мільйон рублів за кожен підбитий танк Leopard.

Читайте також: Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
Теги: путінський режим штраф скандал поліція жінка конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністраторка вигнала дівчину, яка зробила зауваження за російську музику
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
Вчора, 22:08
Прихильника кремлівської диктатури не хочуть бачити в Казахстані
У Казахстані скасували концерт путініста Григорія Лепса
19 червня, 16:14
Артистка запропонувала заплювати путінських посіпак
Полякова висміяла путіністів Баскова і Лепса
16 червня, 20:32

Новини

Співали пісні Лепса у кафе на Київщині: поліція відреагувала на скандал
Співали пісні Лепса у кафе на Київщині: поліція відреагувала на скандал
ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)
ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)
Нічна атака дронів на Київщину: відомо про одного постраждалого
Нічна атака дронів на Київщину: відомо про одного постраждалого
Нічна атака на столицю: влада повідомила подробиці
Нічна атака на столицю: влада повідомила подробиці
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
Дніпровська РДА столиці закупила в укриття очищувачі повітря на понад мільйон гривень
Дніпровська РДА столиці закупила в укриття очищувачі повітря на понад мільйон гривень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
27K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
17K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
15K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
13K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
12K
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Сьогодні, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту