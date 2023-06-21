Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення

24 червня 1990 року на головному стадіоні Радянського Союзу «Лужники»відбувся останній вихід на сцену гурту «Кино», який став наймасштабнішим у кар'єрі Цоя

Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території Україні

Радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання на території України. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти на запит видання «Українські Новини».

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«На виконання ч. 1 ст. 126 пункту 29 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про медіа» Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Віктор Цой не включений до зазначеного переліку. Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України», – вказано у відповіді на інформаційний запит.

Віктор Цой - радянська зірка молодіжної маскультури та один із наймолодших лідерів радянського рок-н-ролу. Культовий радянський рок-виконавець 1980-х років, художник, поет, засновник і харизматичний лідер гурту «Кино», в якому співав, грав на гітарі, писав музику та тексти. Він вважається одним із першопрохідців радянського року. Є автором музичних і художніх творів, у тому числі десяти музичних альбомів у складі «Кино».

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