Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території Україні
Радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання на території України. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти на запит видання «Українські Новини».
«На виконання ч. 1 ст. 126 пункту 29 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про медіа» Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Віктор Цой не включений до зазначеного переліку. Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України», – вказано у відповіді на інформаційний запит.
Раніше повідомлялося, що російський співак та кремлівський пропагандист Shaman шокував нацистськими паралелями у кліпі.
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