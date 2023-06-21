Головна Країна Культура
search button user button menu button

Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
24 червня 1990 року на головному стадіоні Радянського Союзу «Лужники»відбувся останній вихід на сцену гурту «Кино», який став наймасштабнішим у кар'єрі Цоя
фото з відкритих джерел

Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території Україні

Радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, а його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання на території України. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти на запит видання «Українські Новини».

«На виконання ч. 1 ст. 126 пункту 29 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про медіа» Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Віктор Цой не включений до зазначеного переліку. Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України», – вказано у відповіді на інформаційний запит.

Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення фото 1
Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення фото 2

 

Віктор Цой - радянська зірка молодіжної маскультури та один із наймолодших лідерів радянського рок-н-ролу. Культовий радянський рок-виконавець 1980-х років, художник, поет, засновник і харизматичний лідер гурту «Кино», в якому співав, грав на гітарі, писав музику та тексти. Він вважається одним із першопрохідців радянського року. Є автором музичних і художніх творів, у тому числі десяти музичних альбомів у складі «Кино».  

Раніше повідомлялося, що російський співак та кремлівський пропагандист Shaman шокував нацистськими паралелями у кліпі.

Читайте також: Цой? Невелика втрата. Майбутнє важливіше
Теги: Радянська влада співак пропагандист музикант

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами політика, за воєнні злочини належить позбавлення волі на термін від 5 до 20 років або довічне
Литва хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
31 травня, 13:56
Іво Бобул святкуватиме день народження на сцені
Іво Бобулу – 70. Святкує ювілей славетний буковинець у Львові
17 червня, 11:15
Дзідзьо вперше показав свою сестру та розповів про її талант
Дзідзьо вперше показав свою сестру та розповів про її талант
31 травня, 17:09
Guns N' Roses вже кілька разів виступали на сцені з Civil War
Світове турне. Легендарні рокери гурту Guns N' Roses присвятили пісню українцям (відео)
4 червня, 13:01
Новий альбом пісень гурту Onuka буде присвячений біженцям, рятівникам, волонтерам та іншим героям
Воїнам та волонтерам. Onuka презентувала потужний кліп Peremoha
17 червня, 13:53
Анатолій Шарій вибачився за те, що брехав останні вісім років
«Це була помилка». Проросійський блогер Шарій вибачився за підтримку Росії (відео)
29 травня, 13:16
Пропагандист запропонував проголосувати на майбутніх виборах не за Путіна
Російський пропагандист відкрито запропонував усунути Путіна і «вибрати когось іншого»
27 травня, 16:25
82 роки тому тисячі українкців постраждали через підрив греблі
Історія повертається: як окупанти скопіювали злочин Сталіна, підірвавши греблю у Каховці
6 червня, 11:26
Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки й називав російського тирана кращим у світі політиком
Політолог Путіна розказав про особисту трагедію диктатора
13 червня, 08:39

Культура

Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
Чи можна в Україні співати пісні Цоя? Держмистецтв ухвалило рішення
«Червона зона» та «40 днів любові». Український голос у Альпах
«Червона зона» та «40 днів любові». Український голос у Альпах
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації
На Тернопільщині суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику
На Тернопільщині суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
42K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
25K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
19K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
9589
Маляр розповіла, що заважає українському контрнаступу

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту