29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні заборонено займатися важкою фізичною працею

29 червня відзначають Всесвітній день промислового дизайну, Міжнародний день рибалки та Міжнародний день тропіків. Віряни вшановують пам'ять святих верховних апостолів Петра й Павла.

Всесвітній день промислового дизайну

Відзначається 29 червня. Він був створений для підвищення поінформованості про процес та професію промислового дизайну, а також для того, щоб наголосити на важливості дизайну у зміцненні соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Згідно з офіційним визначенням, прийнятим у 2015 році, промисловий дизайн – це стратегічний процес вирішення проблем, який стимулює інновації, сприяє успіху у в бізнесі та веде до підвищення якості життя за рахунок інноваційних продуктів, систем, послуг та досвіду. Але як це пояснити простими словами?

Промисловий дизайн – це дизайн фізичних продуктів, що серійно випускаються. Його основна мета – гарантувати, що кінцевий продукт відповідає вимогам стилю, функціональності, зручності використання, матеріалів і вартості. Іншими словами, промислові дизайнери проєктують об'єкти, продукти, пристрої та послуги, які естетично привабливі, функціональні та прості у виробництві. Більшість об'єктів, які ви використовуєте або з якими взаємодієте вдома, в офісі та громадських місцях, є результатом промислового дизайну.

Всесвітній день промислового дизайну було започатковано Всесвітньою організацією дизайну (WDO). Раніше відома як Міжнародна рада товариств промислового дизайну, ця міжнародна неурядова організація була створена для просування професії промислового дизайну та її внеску у покращення навколишнього середовища та суспільства.

WDO заснувала Всесвітній день промислового дизайну у 2007 році, щоб відсвяткувати своє 50-річчя. З того часу світова дизайнерська спільнота відзначає його щороку. Цей день відзначений широким спектром професійних заходів, таких як конкурси дизайнерів, семінари, панельні дискусії, конференції, галерейні інсталяції та виставки, мережеві заходи та багато іншого. Однак Всесвітній день промислового дизайну призначений не лише для професійної спільноти. Однією з його цілей є підвищення поінформованості про промисловий дизайн серед широкого загалу та підвищення престижу професії промислового дизайнера.

Міжнародний день рибалки

Відзначають щороку 29 червня. Незважаючи на слово «міжнародний» у назві, схоже, що він відзначається здебільшого на Ямайці та у деяких інших країнах та територіях Карибського басейну, але не на глобальному рівні. Рибалка була важливою частиною людської культури та способу життя із самого початку людства. Це один із небагатьох видів діяльності з виробництва продуктів харчування, які збереглися з доісторичних часів і пережили як перехід від полювання та збирання до сільського господарства та поселення (неолітична революція), так і всі промислові революції. Крім виробництва продуктів харчування, рибалка є популярним проведенням часу і навіть змагальним видом спорту.

Стійке рибальство є важливим для підтримки сотень мільйонів людей, засоби для існування яких залежать від моря, для забезпечення продовольчої безпеки, підтримки популяцій риб та збереження екосистем. У зв'язку з цим більшість пам'ятних дат, пов'язаних з рибальством, зосереджені на важливості стійкості рибної промисловості, а також підкреслюють тяжке становище традиційних рибальських господарств у країнах, що розвиваються.

Походження свята незрозуміле, але вибір дати цілком логічний, адже 29 червня – день пам'яті святих Петра та Павла. Святий Петро, ​​один із дванадцяти апостолів і перший єпископ Риму, спочатку був рибалкою. Завдяки цьому він шанується як покровитель рибалок. Цей день в основному відзначається в Карибському регіоні, де святкування можуть тривати до тижня, наповнені різними подіями та заходами, такими як симпозіуми, конференції, виставки, спортивні заходи, регати та багато іншого. Основні цілі святкування – наголосити на внеску рибалок в економіку, підвищити обізнаність про важливість стійкого рибальства та зміцнити зв'язки між усіма зацікавленими сторонами у цьому секторі.

Міжнародний день рибалки – не єдине свято, присвячене рибалці. У деяких країнах, де рибальство відіграє важливу роль у національній економіці, відзначається Національний день рибалки. До них відносяться, наприклад, Індонезія та Маршаллові острови. Крім того, Всесвітній день рибальства був заснований Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, щоб наголосити на важливості стійкого комерційного рибальства у світовій економіці.

Міжнародний день тропіків

29 червня у системі міжнародних днів ООН відзначається Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics). Основне його завдання – підвищити рівень поінформованості про тропіки, особливі труднощі, з якими їм доводиться стикатися, і новими можливостями, що виникають у зв'язку з ними.

Тропіки як регіон займають 40% усієї території світу, на якій зосереджено близько 80% усіх біологічних видів Землі, а також значна частина мов та культур. Незважаючи на те, що тропічним країнам вдалося досягти значного прогресу, їм все одно доводиться стикатися з різними проблемами у сфері сталого розвитку. За оцінкою 2014 року у тропіках проживало 40% світового населення, а до 2050 року вчені очікують, що це число збільшиться ще на 10%. Жителі країн, розташованих у тропічних широтах, відчувають недоїдання частіше, ніж люди в інших регіонах світу, крім того, місцеві жителі стикаються також і з нестачею питної води.

Міжнародний день тропіків був заснований Генеральною Асамблеєю ООН, щоб підвищити на всіх рівнях поінформованість про особливі труднощі, з якими стикаються тропічні райони, та далекосяжні наслідки проблем, що стосуються цієї зони світу. Крім того, він покликаний підкреслити важливу роль, яку тропічні країни відіграють у досягненні цілей та галузі сталого розвитку.

На сьогодні глибокі екологічні, економічні та соціальні проблеми – це та реальність, у якій живе багато десятків і сотень мільйонів людей у ​​тропіках. І високий рівень бідності та соціальної нерівності, забруднення навколишнього середовища, руйнування природних екосистем, браконьєрство, збройні конфлікти та глобальний дефіцит інфраструктури є лише малою частиною того, з чим постійно доводиться стикатися населенню тропічних регіонів.

У результаті, за даними звіту зі стійкої інфраструктури 2017 року, щорічно необхідно витрачати щонайменше 3,5 трильйона доларів США, щоб до 2030 року задовольнити потреби тропіків в інфраструктурі. Але це ще не все, адже потрібно також забезпечити екологічну стійкість та обмеження змін клімату внаслідок впливу антропогенного та техногенного факторів, захистити флору та фауну тропіків від знищення. У рамках Міжнародного дня тропіків ООН закликає національні уряди, міжнародні та регіональні організації, а також громадянське суспільство проводити різноманітні тематичні заходи інформаційно-просвітницького характеру.

Яке сьогодні релігійне свято

29 червня у церковному календарі – день пам’яті святих верховних апостолів Петра й Павла. Петро був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа месієм. Він очолив спільноту християн після Ісуса і залишив два послання Христовим послідовникам. Петро був розп’ятий на хресті за свої переконання.

Павло колись гонив християн, але потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам та подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої переконання, але завдяки їм християнство продовжило поширюватися. Вони уособлюють неперервну Церкву. Вшановування цих апостолів відоме ще від IV століття.

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Що не можна робити цього дня

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не варто купатися у водоймах.

Не можна вінчатися.

Народні прикмети

Спекотна погода – на Різдво буде сильний мороз.

Дощовий день – до прохолодної зими і вогкого літа.

Напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати – зима прийде пізно.

Дощить – до гарного врожаю.

Пам’ятні дати 29 червня

1174 рік – Полтава вперше згадується в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава;

1236 рік – хрестоносці захоплюють Кордову;

1575 рік – під час битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда;

1579 рік – іспанські війська вчиняють масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт;

1613 рік – у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» починає горіти і вщент пошкоджується театр «Глобус»;

1644 рік – у битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;

1945 рік – Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднується до УРСР;

1949 рік – у ПАР починає діяти політика апартеїду, набуває чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Павло, Петро.