Справа на 145 млн грн: у Києві судитимуть екс-керівника «Хліб Інвестбуду»

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Колишній директор товариства «Хліб Інвестбуд» підозрюється у привласненні майна

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього директора товариства «Хліб Інвестбуд», незаконні дії якого завдали державному підприємству збитків на суму понад 145 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Встановлено, що керівник товариства разом з невстановленими слідством особами, зокрема представниками російського акціонерного товариства та підприємств-нерезидентів, створив ТОВ «ДПЗКУ-МТС». У 2011 році 100% статутного капіталу цього товариства було відступлено на користь ТОВ «Хліб Інвестбуд». У червні 2012 року, достовірно знаючи про наявність на балансі ТОВ «ДПЗКУ-МТС» активів в особливо великих розмірах, у директора виник злочинний умисел незаконно заволодіти цим майном», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підробивши офіційні документи, службова особа підприємства забезпечила безперешкодний продаж частки статутного капіталу ТОВ «Хліб Інвестбуд» підприємству-нерезиденту з перерозподілом частки учасників товариства. Як наслідок, власником 97,94% статутного капіталу ТОВ «Хліб Інвестбуд» стало підприємство-нерезидент, що дало змогу в обхід проведення оцінки майна продати за 500 гривень 50% статутного капіталу «ДПЗКУ-МТС».

Такі неправомірні дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 145 млн гривень.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до Голосіївського районного суду столиці для розгляду по суті.

За вчинене службовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.