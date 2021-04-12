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    Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)

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    Під час обшуку у підозрюваних правоохоронці виявили пакети з наркотичними речовинами - Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)
    Під час обшуку у підозрюваних правоохоронці виявили пакети з наркотичними речовинами
    Фото: Нацполіція

    Двом одеситам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, киянину – цілодобовий домашній арешт

    Столичні правоохоронці затримали групу осіб за збут наркотиків на території Києва та Одеси. Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання правопорушників та в автомобілі, яким вони користувались. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дніпровського управління поліції Леонід Курята, затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України - це раніше не судимі 46-річний киянин, 33-річний та 22-річний одесити.

    «Ми провели три санкціоновані обшуки за місцями мешкання і в автомобілі фігурантів, де виявили та вилучили 14 поліетиленових пакетів з речовиною схожою на кокаїн, 2 пакети з речовинами білого кольору та зеленого кольору, 24 пакети з пігулками жовтого, синього, рожевого та коричневого кольору. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого складає близько 11 млн грн. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз», – повідомив правоохоронець.

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    Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)
    Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)
    Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)
    Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)
    Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)

    За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва слідчі повідомили про підозру трьом фігурантам у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

    Двом одеситам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, киянину – цілодобовий домашній арешт.

    За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ Одеса арешт наркотики
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