Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 11 млн грн (фото)

Під час обшуку у підозрюваних правоохоронці виявили пакети з наркотичними речовинами

Двом одеситам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, киянину – цілодобовий домашній арешт

Столичні правоохоронці затримали групу осіб за збут наркотиків на території Києва та Одеси. Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання правопорушників та в автомобілі, яким вони користувались. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дніпровського управління поліції Леонід Курята, затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України - це раніше не судимі 46-річний киянин, 33-річний та 22-річний одесити.

«Ми провели три санкціоновані обшуки за місцями мешкання і в автомобілі фігурантів, де виявили та вилучили 14 поліетиленових пакетів з речовиною схожою на кокаїн, 2 пакети з речовинами білого кольору та зеленого кольору, 24 пакети з пігулками жовтого, синього, рожевого та коричневого кольору. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого складає близько 11 млн грн. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз», – повідомив правоохоронець.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва слідчі повідомили про підозру трьом фігурантам у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Двом одеситам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, киянину – цілодобовий домашній арешт.

За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.