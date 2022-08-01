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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Путін та «спецоперація»

Сьогодні, 10:23 glavcom.ua
Президент РФ любить війну
фото з відкритих джерел

Російський диктатор не вміє реально воювати

Час від часу в медіа просторі лунають погрози, що Путін оголосить нам війну. Я часто відповідав на це, і пояснював, що шансів мало, оскільки це буде означати, що спецоперація провалилась, і що друга армія в світі – не друга і не армія вже.

Але сьогодні почув новий аргумент: Путін не може оголосити війну, оскільки він оголошує тільки спецоперації. І, дійсно, в Чечні – контр-терористична операція, в Грузії – операція по примушуванню до миру, в Україні – СВО.

Звідки в Путіна така любов до спецоперацій? Все просто – він же гебіст, спецслужбіст. А в цих структурах працюють тільки спецопераціями.

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Теги: путін війна росія Чечня історія

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