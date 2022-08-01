Путін та «спецоперація»

Російський диктатор не вміє реально воювати

Час від часу в медіа просторі лунають погрози, що Путін оголосить нам війну. Я часто відповідав на це, і пояснював, що шансів мало, оскільки це буде означати, що спецоперація провалилась, і що друга армія в світі – не друга і не армія вже.

Але сьогодні почув новий аргумент: Путін не може оголосити війну, оскільки він оголошує тільки спецоперації. І, дійсно, в Чечні – контр-терористична операція, в Грузії – операція по примушуванню до миру, в Україні – СВО.

Звідки в Путіна така любов до спецоперацій? Все просто – він же гебіст, спецслужбіст. А в цих структурах працюють тільки спецопераціями.