Стала відома дата турніру з рукопашного бою на Кубок президента України

Турнір відбудеться у «Палаці спорту» в Києві

1 червня у «Палаці спорту» у Києві відбудеться турнір із рукопашного бою на Кубок президента України серед Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та рятувальних служб. Про це повідомили у прес-службі Управління державної охорони. У турнірі візьмуть участь



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Турнір відбудеться у «Палаці спорту» в Києві

1 червня у «Палаці спорту» у Києві відбудеться турнір із рукопашного бою на Кубок президента України серед Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та рятувальних служб. Про це повідомили у прес-службі Управління державної охорони.

У турнірі візьмуть участь команди Управління державної охорони України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України та інші. Члени команд – діючі представники силових структур – безпосередні учасники антитерористичної операції на сході країни.

На турнірі передбачається присутність президента України, керівників військових та правоохоронних підрозділів, а також відомих спортсменів.

Організатори – Управління державної охорони України, Міністерство молоді та спорту України та Всеукраїнська федерація рукопашного бою.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з минулорічного турніру з рукопашного бою на Кубок президента України.