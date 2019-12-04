Стали відомі деталі підготовки замаху на депутата Соболєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кілер здійснив постріл по автівці з відставні близько 100 метрів

На місці вбивства трирічного сина Соболєва відбувся слідчий експеримент

Кілер, який мав убити депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, орендував номер у готелі на шість діб. Замах відбувся у перший вечір.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У вівторок на місці вбивства трирічного сина Соболєва відбувся слідчий експеримент. Близько 18:00 привезли другого підозрюваного. Він був одягнений у спеціальну амуніцію з шоломом з захисним склом.

На місці експерименту було серйозне оточення, чергували слідчі, нацгвардійці, спецпризначенці. Вони перекрили вулицю, на місце експерименту заїхали із сиренами. Крім того, оглянули навколишні будівлі, а потім підозрюваного вивели на балкон готелю, з якого був здійснений постріл.

Виявилося, що окрім зброї, у номер він проніс картонку, якою накрився. Так кілер лежав на балконі, спостерігав за перехрестям, а потім здійснив постріл, зазначає ЗМІ.

Точка, з якої стріляли, не дуже далеко до перехрестя – близько 100 метрів, але є багато перепон: дерева, дроти, стовпи.

Слід зауважити, що у вівторок на місце експерименту також привели першого підозрюваного. Його до готелю не заводили, а поводили біля ресторану, біля місця, звідки від'їжджало авто Соболєва. Ймовірно, саме він був коригувальником.

Напередодні у МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

Нагадаємо, двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.