Вбивство дитини депутата в Києві: затриманим оголошено підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обстріл автомобіля В’ячеслава Соболєва стався біля столичного ресторану «Маріо» Фото: Світлана Моголюк, Главком

Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Затриманим оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Нагадаємо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

Читайте також