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    Вбивство дитини депутата в Києві: затриманим оголошено підозру

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    <p>Обстріл автомобіля В&rsquo;ячеслава Соболєва стався біля столичного ресторану &laquo;Маріо&raquo;</p> - Вбивство дитини депутата в Києві: затриманим оголошено підозру

    Обстріл автомобіля В’ячеслава Соболєва стався біля столичного ресторану «Маріо»

    Фото: Світлана Моголюк, Главком

    Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

    Двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.

    Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Затриманим оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

    Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

    Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

    Нагадаємо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

    Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

    В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

    Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

    Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

    Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.
    Поліція розглядає три версії стрілянини.

    Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

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