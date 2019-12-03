Вбивство дитини депутата в Києві: затриманим оголошено підозру
Обстріл автомобіля В’ячеслава Соболєва стався біля столичного ресторану «Маріо»
Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення
Двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.
Затриманим оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.
Нагадаємо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.
Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.
Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.
Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.
Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.