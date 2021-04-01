На Оболоні відкриють перший районний громадський хаб (фото)

Невдовзі Vcentri Hub стане мережею громадських просторів у кожному із районів столиці

У столиці продовжують розбудовувати мережу громадських просторів Vcentri Hub. Зокрема, зараз тривають ремонтні роботи у приміщенні на Оболоні, де цього року запрацює громадський простір. Сьогодні, 1 квітня, заступниця голови КМДА Марина Хонда та директор Департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк, який реалізовує проєкт, проінспектували будівельні роботи.

Торік у Києві відкрили центральний міський простір Vcentri Hub на вул. Володимирська, 51-Б. Невдовзі Vcentri Hub стане мережею громадських просторів у кожному із районів столиці. І, власне, хаб в Оболонському районі стане першим громадським простором районного рівня.

«Коли ми відкривали наш перший міський Vcentri Hub, ми поставили за мету відкрити такі ж майданчики в кожному районі міста, і Департамент суспільних комунікацій почав її реалізовувати. Перший такий хаб з’явиться в Оболонському районі, і тут вже тривають ремонтні роботи. За останні роки ми тільки впевнилися в тому, що для розвитку міста потрібна постійна комунікація влади і громади. Такі майданчики саме дають можливість налагодити та здійснювати цю комунікацію. Крім того, громадські організації можуть використовувати ці заклади для проведення своїх заходів, навчання чи як коворкінг», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, новий хаб облаштують відповідно до сучасних вимог. Тут передбачені дитяча кімната, система клімат-контролю, а сам заклад буде доступним для маломобільних груп населення. Користуватися послугами хабу представники інститутів громадянського суспільства зможуть на безоплатній основі.

Цей заклад буде відповідати усім сучасним вимогам. Тут буде облаштовано дитячу кімнату, працюватиме система клімат-контролю, а сам хаб буде повністю доступний для усіх маломобільних груп населення. Користуватися закладом громадські організації зможуть на безоплатній основі.