Стало відомо, скільки відеокамер стежать за киянами на вулицях міста



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Камери відеоспостереження у Києві об'єднані в єдину систему

За допомогою міських камер поліція розшукує людей, автомобілі, розкриває інші злочини

Київ входить до числа міст світу з найбільш розвиненою системою відеоспостереження. У цьому списку столиця України обійшла навіть Рим. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Kyiv Smart City Forum 2019.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Безпечне середовище – обов’язкова складова «розумного» міста. Столична система відеоспостереження налічує понад 7 тисяч камер. До речі, це - третина від загальної кількості камер по всій Україні, - наголосив мер. - За допомогою міських камер поліція розшукує людей, автомобілі, розкриває інші злочини. З початку 2018 року, відколи ми об’єднали камери в єдину систему та встановили нові камери, рівень злочинності у публічних місцях знизився на 56%».

Кличко зазначив, що завдяки інтелектуальним функціям камер, зображення у будь-якій точці міста, покритій відеоспостереженням, можна збільшити в десятки разів. А онлайн доступ до даних з камер дозволяє контролювати ситуацію в місті в режимі реального часу.

Kyiv Smart City Forum 2019 зібрав цього року понад 3000 учасників. Цьогорічний форум присвячений smart-технологіям та інноваційним рішенням, що розвивають міста в Україні та світі. На форумі виступлять понад 60 українських і міжнародних експертів у 8 тематичних секціях. Серед спікерів цьогорічного форуму: Ден Кінкейд — архітектор та директор Національної практики міського дизайну у США, який врятував інфраструктуру Детройта після найбільшого муніципального банкрутства в історії США, Пітер Бішоп — професор міського дизайну в Університетському коледжі Лондона, Франс-Антон Вермаст — радник із питань стратегії та міжнародний посол smart city в Amsterdam Smart City, Володимир Кличко.