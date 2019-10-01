Стало відомо, скільки відеокамер стежать за киянами на вулицях міста
За допомогою міських камер поліція розшукує людей, автомобілі, розкриває інші злочини
Київ входить до числа міст світу з найбільш розвиненою системою відеоспостереження. У цьому списку столиця України обійшла навіть Рим. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Kyiv Smart City Forum 2019.
Про це повідомляє пресслужба столичного голови.
«Безпечне середовище – обов’язкова складова «розумного» міста. Столична система відеоспостереження налічує понад 7 тисяч камер. До речі, це - третина від загальної кількості камер по всій Україні, - наголосив мер. - За допомогою міських камер поліція розшукує людей, автомобілі, розкриває інші злочини. З початку 2018 року, відколи ми об’єднали камери в єдину систему та встановили нові камери, рівень злочинності у публічних місцях знизився на 56%».
Кличко зазначив, що завдяки інтелектуальним функціям камер, зображення у будь-якій точці міста, покритій відеоспостереженням, можна збільшити в десятки разів. А онлайн доступ до даних з камер дозволяє контролювати ситуацію в місті в режимі реального часу.