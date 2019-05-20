Станція «Арсенальна» вже відкрита на вхід



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На вхід станцію закривали задля уникнення тисняви

Станція метро «Арсенальна» працює у звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Нагадаємо, сьогодні близько 8:40 було зачинено на вхід станцію метро «Арсенальна». «У зв'язку з масовими заходами в центрі столиці, для уникнення тисняви та скупчення людей на платформі, станцію «Арсенальна» зачинено на вхід», - пояснили у метрополітені.

На вихід станція працювала у звичайному режимі.

Раніше у метрополітені повідомляли, що сьогодні метро працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки.

Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.