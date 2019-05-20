У день інавгурації президента київська підземка працює без змін



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У разі змін у роботі підземка надасть додаткову інформацію

Сьогодні, 20 травня, у день інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського київське метро працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

У підземці повідомили: раптом будуть зміни - оперативна інформація розміщуватиметься на сторінках метрополітену у соцмережах.

Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента відбудеться масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягують силовиків.

У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.