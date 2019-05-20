Станцію метро «Арсенальна» зачинено на вхід



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На вихід станція працює у звичайному режимі

Сьогодні, 20 травня, близько 8:40 було зачинено на вхід станцію метро «Арсенальна». Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

«У зв'язку з масовими заходами в центрі столиці, для уникнення тисняви та скупчення людей на платформі, станцію «Арсенальна» зачинено на вхід», - йдеться в повідомленні.

На вихід станція працює у звичайному режимі. Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

У метрополітені перепрошують за незручності.

Раніше у метрополітені повідомляли, що сьогодні метро працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягують силовиків.

У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.