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    Станцію метро «Арсенальна» зачинено на вхід

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    Станцію метро «Арсенальна» зачинено на вхід

    На вихід станція працює у звичайному режимі

    Сьогодні, 20 травня, близько 8:40 було зачинено на вхід станцію метро «Арсенальна». Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    «У зв'язку з масовими заходами в центрі столиці, для уникнення тисняви та скупчення людей на платформі, станцію «Арсенальна» зачинено на вхід», - йдеться в повідомленні.

    На вихід станція працює у звичайному режимі. Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково. 

    У метрополітені перепрошують за незручності.

    Раніше у метрополітені повідомляли, що сьогодні метро працюватиме у звичайному режимі. 

    Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягують силовиків.

    У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

    Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

    У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

    Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

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