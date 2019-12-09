Нобелівська лауреатка увійшла до Наглядової ради Меморіального центру «Бабин Яр»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Менора в Бабиному Яру. Тілами страчених Бабин Яр заповнювали з 1941-го по 1943-й роки Фото: day.kyiv.ua

Проект Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» отримав нову управлінську команду

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC) змінив склад Наглядової ради та управлінської команди проекту. До Наглядової ради проекту приєднується Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич. Виконавчу команду проекту очолить Макс Яковер, а художнє керівництво проектом взяв на себе відомий режисер Ілля Хржановський.

Про це повідомили в пресслужбі Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Макс Яковер, який створив чимало успішних проектів в Києві, зазначив: «В рамках проекту ми створимо нову і одну з найсильніших в країні культурну інституцію. Унікальний музей комплекс світового рівня і світового значення. Бюджет у понад $100 млн це дозволяє… Цей проект триватиме довше наших життів. Ми побудуємо новий музей і ряд наукових інститутів, які будуть передавати досвід подій того часу і місця, створювати міцний імунітет проти хвороб людства, які в підсумку призвели до трагічних подій в Бабиному Яру. Ми б хотіли, щоб мільйони людей приїжджали до Києва відвідати Бабин Яр».

Художнє керівництво проектом буде здійснювати Ілля Хржановський. Його робота над природою тоталітарного комуністичного режиму під час зйомок кінопроекту «ДАО» тривала багато років в Харкові і Києві. Зараз з цим проектом знайомляться в Парижі і Лондоні.

Також до команди приєднається ще ряд фахівців з України та міжнародного співтовариства. Проект буде оголошувати про них окремо.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC) - некомерційна освітня організація, мета якої гідно вшанувати пам'ять 100 тисяч жертв трагедії Бабиного Яру, побудувавши інноваційний меморіальний центр в Києві. Центр проводить дослідницьку діяльність та реалізує ряд освітніх програм і проектів з метою збереження і вивчення історії Голокосту. Організація заснована в 2016 році до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру з ініціативи мера Києва Віталія Кличка. До складу Наглядової ради Центру входять: Натан Щаранський, Герман Хан, Павло Фукс, Ірина Бокова; Світлана Алексієвич, Святослав Вакарчук, Рабин Яків Дов Блайх; Олександр Квасьнєвський, Рональд Лаудер, Володимир Кличко, Джо Ліберман, Віктор Пінчук, Йошка Фішер, Михайло Фрідман.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Меморіальний центр Голокосту в Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні.

Читайте також