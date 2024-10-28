Колишній топчиновник Сил логістики ЗСУ постане перед судом

За даними правоохоронців, посадовець у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн

Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними правоохоронців, чиновник у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тис. кв. м та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Також він вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім’ї активів у розмірі 2 млн. грн.

У березні 2024 року до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн грн. Чиновник обвинувачується у незаконному збагачені та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Ім'я посадовця не розкривається, однак, судячи з опису, йдеться про полковника Олександра Козловського, який раніше відповідав за продовольче забезпечення тилу в Силах логістики ЗСУ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. Сьогодні шестеро працівників Голосіївського РТЦК отримали запобіжні заходи.