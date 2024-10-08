Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика

Журналісти з'ясували, що за останні три роки було зафіксовано 216 злочинів, пов’язаних із діяльністю МСЕК

В Україні останніми тижнями спалахнула низка гучних корупційних скандалів, пов'язаних з роботою медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Попри громадський резонанс, реальні тюремні терміни хабарники у МСЕК досі не отримала. Про це пише «Економічна правда».

Журналісти з'ясували, що за останні три роки було зафіксовано 216 злочинів, пов’язаних із діяльністю МСЕК. У 44 справах фігурантами виступали лікарі або члени комісії, яких звинувачували в отриманні хабарів, зловживанні владою, підробці документів, перешкоджанні діяльності ЗСУ та незаконному збагаченні.

Зазначається, що чинне законодавство передбачає суворі покарання за такі злочини, але більшість отримали випробовувальний термін навіть без конфіскації майна. З 44 справ у 32 випадках обвинувачені були визнані винними, однак лише у шести випадках вирок включав позбавлення волі у тому чи іншому вигляді. Решта обійшлися штрафами чи забороною обіймати посади.

При цьому, за інформацією журналістів, лише два вироки передбачали позбавлення волі без умов. Однак обидва рішення стосувалися подій у 2020-21 роках та були оскаржені. В одному випадку судовий розгляд продовжується досі, а в другому покарання замінили на штраф у 85 тис. грн.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Згодом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Крупу відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн 1528 гривень.

Також Служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. За гроші він допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність.