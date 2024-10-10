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Бронювання в обмін на $10 тис: у Києві затримано кандидата наук (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бронювання в обмін на $10 тис: у Києві затримано кандидата наук (фото)
Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням
фото: пресслужба поліції

Правоохоронці затримали фігуранта після одержання грошей

У Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За «послуги» він хотів $10 тис. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням. Це б надавало змогу отримати бронь та уникнути мобілізації. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за зловживання впливом», – йдеться у повідомленні.

Бронювання в обмін на $10 тис: у Києві затримано кандидата наук (фото) фото 1

Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за $10 тис. працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном.

Правоохоронці затримали фігуранта після одержання грошей. Йому оголошено підозру.

Бронювання в обмін на $10 тис: у Києві затримано кандидата наук (фото) фото 2

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації. У Києві та Херсоні затримано шістьох посадовців, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. 

Правоохоронці затримали адвокатів, посадовців ТЦК та центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). За хабарі від семи до $12 тис. фігуранти оформлювали клієнтам «бронь» або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медичних висновків.

Теги: мобілізація ухилянти гроші хабар бронювання від мобілізації

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