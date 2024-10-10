Бронювання в обмін на $10 тис: у Києві затримано кандидата наук (фото)

Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням

Правоохоронці затримали фігуранта після одержання грошей

У Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За «послуги» він хотів $10 тис. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

10 000 доларів за працевлаштування з бронюванням від призову до ЗСУ: поліця Києва викрила кандидата наук pic.twitter.com/m8ehe4JEOe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024

«Чоловік мав посприяти в оформленні на роботу до організації, яка займається розмінуванням. Це б надавало змогу отримати бронь та уникнути мобілізації. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за зловживання впливом», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за $10 тис. працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном.

Правоохоронці затримали фігуранта після одержання грошей. Йому оголошено підозру.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації. У Києві та Херсоні затримано шістьох посадовців, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову.

Правоохоронці затримали адвокатів, посадовців ТЦК та центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). За хабарі від семи до $12 тис. фігуранти оформлювали клієнтам «бронь» або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медичних висновків.