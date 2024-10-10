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Сергій Лямець Журналіст

Премія ексглаві «Укренерго» Кудрицькому – 17 млн. Чому так мало?

glavcom.ua
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«У численних інтерв'ю Кудрицький розповідає, що свою частину роботи він сумлінно виконав»
фото з відкритих джерел

«Премії Кудрицькому дуже дивно виглядають на тлі порушень, які викрила Держаудитслужба у роботі «Укренерго» за 2018-2022 роки»

«Укренерго» оприлюднило офіційну відповідь щодо виплат колишньому голові Володимиру Кудрицькому. У вересні 2024 року, під час звільнення, він отримав 17 млн грн, що є еквівалентом $410 тисяч. Припускаю, що саме з цих грошей звільнений голова державної компанії фінансує юридичну та медійну активність, які він активізував останнім часом.

Так, це поки що не мільйон, про який я вже писав, хоча навіть це демонструє ганебний ефект Коболєва – це коли «чесні технократи» та «менеджери західного зразка» так само тягнуть державні гроші, як звичайні корупціонери.

Не знаю, що саме сталося. Я сам бачив документ із рішенням наглядової ради про сплату пану Кудрицькому еквіваленту $1 мільйону. Можливо, хтось втрутився, і вдалося забрати лише 40% суми. В якості версії, могли вплинути публічні питання до прем'єра Дениса Шмигаля. Коли народні депутати спитали, за що Кудрицький отримає 40 мільйонів, той не знайшов, що відповісти. Але невдовзі сума виплати скоротилася.

Проте можливий інший варіант: $410 тисяч – це лише виплати у вересні. А у жовтні чи пізніше – будуть нові. Тоді «Укренерго» анітрохи не збрехало. Все дійсно так – за вересень отримано 17 мільйонів. Виходить, що не збрехав і сам екс-голова «Укренерго». Він сказав, що не отримав того мільйону доларів. І це правда. Поки що – не отримав.

Але зауважте: «Укренерго» не заперечило майбутніх виплат пану Кудрицькому. До речі, в оригінальному повідомленні було чітко сказано, що 50% премії за 2024 рік той отримає після затвердження звіту за 2024 рік. Тож цілком ймовірно, що решта $590 тисяч ще очікують на героя.

І ось тут постає дуже важливе питання – що це за відкладені премії за 2022-2023 роки? Підозрюю, що у той час діяла певна заборона на виплату премій. Якщо не юридична, то деякою мірою етична. Бо коли країна веде війну, які тут премії? Виходить, що пан Кудрицький та лояльна до нього наглядова рада вигадали цікавий механізм – «відкладена премія». Це дуже нагадує мені пана Коболєва, який теж спочатку призначив дружню наглядову раду, а потім виписав собі премії на мільйони доларів.

Звідси постає навіть важливіше питання: а чи має бути премія?

Наведу три аргументи, чому їх не мало бути.

Перший. Премії Кудрицькому дуже дивно виглядають на тлі порушень, які викрила Держаудитслужба у роботі «Укренерго» за 2018-2022 роки. Їхня загальна сума – 68 млрд грн! З них 36 мільярдів стосувалися розбіжностей у складанні звітності, і були згодом виправлені та зняті. Але лишилися інші, на 32 мільярди.

Найбільш чутливою із винайдених проблем є так звана «схема Кіпермана», що завдала державі збитків на 1,4 млрд грн. За нею є всі ознаки кримінального злочину. На початку повномасштабного вторгнення «Укренерго», порушуючи правила Енергоринку, відвантажило фірмі «Юнайтед Енерджі» Кіпермана-Коломойського кілька партій електроенергії. Електрика була перепродана за ринковими цінами, але «Укренерго» своїх грошей не отримало. Виникла «дірка», яку змусили закривати банк «Альянс», що видав банківську гарантію для цієї фірми.

Проте банк платити не став, і натомість пішов до суду із підозрою у змові працівників «Укренерго» та «Юнайтед Енерджі». Розпочалося слідство, і Вищий антикорупційний суд двічі наказав перевірити причетність Кудрицького до схеми. Той допоміг безпосереднім винуватцям втекти за кордон, начебто у відрядження. Але ситуація все одно виглядає для екс-голови «Укренерго» дуже погано. Поки що його прикриває НАБУ, яке докладає зусиль, аби залишити його просто свідком за «схемою Кіпермана». Але висновки НКРЕКП та інші факти натякають, що йому таки доведеться отримати статус обвинуваченого. Більше про це я писав тут.

Другий. У звіті Держаудитслужби були також інші епізоди. Зокрема, про закупівлю бронежилетів за завищеними цінами. За цією справою проходив «безпековик» державної компанії Сергій Тоцький, син заступника голови СБУ часів Януковича Володимира Тоцького, одного з авторів з розгону Майдану, який наразі переховується в рф. За цією справою пан Кудрицький, на моє переконання, дійсно є лише свідком. Для голови цілого «Укренерго» то замалий масштаб корупційного заробітку. Проте це не знімає звинувачень, бо пан Тоцький перебував під безпосереднім керівництвом Кудрицького, а закон на ці речі дивиться цілком одностайно – як на співучасть.

Третій. Нарешті, головна причина звільнення Кудрицького з «Укренерго» – це захисні споруди. А саме, витрачені величезні кошти держави та західних донорів, проте споруди досі не закінчені.

У численних інтерв'ю Кудрицький розповідає, що свою частину роботи він сумлінно виконав, а затримка є лише за проектами, які здійснювала Держагенція з відновлення. Проте, за повідомленнями прем'єра, готовність 41 об'єкту, які будувало «Укренерго», не перевищує 90% – хоча вони вже мали бути готові. Затягування зі здачею цих об'єктів в експлуатацію стало однією з причин, чому росіянам вдалося вивести з ладу так багато енергетичних об'єктів.

Звісно, сам Кудрицький каже, що затримка із побудовою об'єктів виникла через недоступність грошей, пов’язаною з бюрократією в уряді. Впевнений, що без цього не обійшлося, але то лише частина правди. Бо у часи війни неважливо, чому ти не встиг. Важливо, що це сталося. Врешті решт, Кудрицького не розстріляли, а лише звільнили, до того ж із «золотим парашутом» на мільйон доларів.

З огляду на ці три причини, я маю великі сумніви, чи мала взагалі існувати премія голові «Укренерго». Як вважаєте ви?

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Теги: НКРЕКП правила звільнення Укренерго премія кордон Антикорупційний суд слідство закон гроші Держаудитслужба

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