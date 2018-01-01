Столична поліція отримана повідомлення про замінування торгового центру «Україна»

Біля центрального входу до торгового центру «Україна» чергують автомобілі поліції, швидкої допомоги та пожежний автомобіль

Поліція перевіряє повідомлення про замінування торгового центру «Україна», який знаходиться на площі Перемоги, в центрі Києва. Про це повідомляє «Уніан». Зазначається, що поліція евакуювала відвідувачів торгового центру. Доступ до будівлі перекрито обмежувальною стрічкою. «Біля центрального входу до торгового центру