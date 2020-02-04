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    Столична поліція впіймала чергову «клофелінщицю» (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці виявили у жінки&nbsp;два блістери з пігулками невідомого походження - Столична поліція впіймала чергову «клофелінщицю» (фото)
    Правоохоронці виявили у жінки два блістери з пігулками невідомого походження
    Фото: Нацполіція

    Жінка підсипала чоловіку в алкоголь сильнодіючий лікарський препарат, від якого той втратив свідомість

    Столичні правоохоронці затримали жінку, яка підсипала в алкоголь знайомому медпрепарат та викрала його речі.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході відпрацювання території Святошинського району біля під’їзду будинку на бульварі Ромена Ролана оперативники побачили 34-річну місцеву мешканку, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці вирішили зупинити її для перевірки та виявили в неї речі, походження яких пояснити вона не змогла.

    У сумці жінки поліцейські виявили ноутбук, телефон, золоту каблучку, гаманець, документи на ім’я іншої людини, а також два блістери з пігулками невідомого походження.

    «Ми встановили, що речі належать чоловіку, з яким вона напередодні познайомилася у кафе, а потім розпивала алкогольні напої у нього вдома. Нам вона зізналась, що, аби заволодіти майном знайомого, підсипала йому в алкоголь сильнодіючий лікарський препарат, від якого той втратив свідомість», - розповів оперуповноважений відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Андрій Цалко.

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    Столична поліція впіймала чергову «клофелінщицю» (фото)
    Столична поліція впіймала чергову «клофелінщицю» (фото)
    Столична поліція впіймала чергову «клофелінщицю» (фото)

    У помешканні, на яке вказала зловмисниця, правоохоронці виявили 29-річного чоловіка без свідомості. Поліцейські негайно викликали швидку медичну допомогу, яка госпіталізувала потерпілого у лікарню.

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою.

    Працівники поліції перевіряють причетність зловмисниці до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування жінка чоловік злочин
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