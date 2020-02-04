Столична поліція впіймала чергову «клофелінщицю» (фото)



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Правоохоронці виявили у жінки два блістери з пігулками невідомого походження Фото: Нацполіція

Жінка підсипала чоловіку в алкоголь сильнодіючий лікарський препарат, від якого той втратив свідомість

Столичні правоохоронці затримали жінку, яка підсипала в алкоголь знайомому медпрепарат та викрала його речі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході відпрацювання території Святошинського району біля під’їзду будинку на бульварі Ромена Ролана оперативники побачили 34-річну місцеву мешканку, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці вирішили зупинити її для перевірки та виявили в неї речі, походження яких пояснити вона не змогла.

У сумці жінки поліцейські виявили ноутбук, телефон, золоту каблучку, гаманець, документи на ім’я іншої людини, а також два блістери з пігулками невідомого походження.

«Ми встановили, що речі належать чоловіку, з яким вона напередодні познайомилася у кафе, а потім розпивала алкогольні напої у нього вдома. Нам вона зізналась, що, аби заволодіти майном знайомого, підсипала йому в алкоголь сильнодіючий лікарський препарат, від якого той втратив свідомість», - розповів оперуповноважений відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Андрій Цалко.

У помешканні, на яке вказала зловмисниця, правоохоронці виявили 29-річного чоловіка без свідомості. Поліцейські негайно викликали швидку медичну допомогу, яка госпіталізувала потерпілого у лікарню.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою.

Працівники поліції перевіряють причетність зловмисниці до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.