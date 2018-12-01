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    Столична поліція затримала чоловіка, який забарикадувався у квартирі і насильно утримував матір

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    Рятувальники виламали двері, зловмисника затримали - Столична поліція затримала чоловіка, який забарикадувався у квартирі і насильно утримував матір
    Рятувальники виламали двері, зловмисника затримали

    Фізично матір не постраждала, її оглянули лікарі

    Київські поліцейські затримали чоловіка, який забарикадувався у квартирі і насильно утримував матір. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Вночі у чергову частину надійшло повідомлення про розбійний напад на киянина: невідомий погрожував йому ножем і відібрав рюкзак. При відпрацюванні виклику правоохоронці встановили шлях відходу нападника - і біля одного із будинків на вулиці Стадіонній виявили порожній наплічник та з‘ясували, що імовірний зловмисник зайшов у під‘їзд.

    При перевірці цієї інформації виявилося, що чоловік забарикадувався у квартирі, де в одній із кімнат насильно утримував матір. Під час спілкування із поліцейськими він навідріз відмовився відчиняти двері і погрожував жінці фізичною розправою.

    «Я прийняв рішення про введення спеціальної поліцейською операції «Заручник», залучили спецпризначенців і психолога. Коли зрозуміли, що перемовини не дають результату, переконавшись, що життю жінки нічого не загрожує, рятувальники виламали двері. Зловмисника затримали, а жінку звільнили», - розповів начальник Головного управління поліції Андрій Крищенко.

    Киянку оглядають лікарі «швидкої», а її син надає пояснення слідчим. Фізично жінка не постраждала.

    У квартирі у рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, проводиться невідкладний обшук. Після проведення невідкладних слідчих дій вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію події.

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