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    У Києві експериментально запрацював Центр надання адмінпослуг для військових (фото)

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    З 10 лютого Київський центр комплектування відновив свою роботу в режимі офлайн - У Києві експериментально запрацював Центр надання адмінпослуг для військових (фото)
    З 10 лютого Київський центр комплектування відновив свою роботу в режимі офлайн
    фото: пресслужба ОТУ «Північ»

    Військові столиці можуть відвідувати свій спеціалізований центр

    У Києві запрацював спеціалізований центр надання адміністративних послуг для військових. Пілотний проєкт отримав назву «Мілітарі-ЦНАП», повідомляє «Вечірній Київ».

    Його відкрили у приміщенні Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього Київського міського військового комісаріату). З 10 лютого Київський центр комплектування відновив свою роботу в режимі офлайн з дотриманням карантинних вимог.

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    У Києві експериментально запрацював Центр надання адмінпослуг для військових (фото)
    У Києві експериментально запрацював Центр надання адмінпослуг для військових (фото)

    Військові хочуть продовжити реформу терцентрів комплектування, здійснити повний перехід на електронний документообіг з єдиною базою обміну інформацією між державними установами, органами військового управління та органами місцевого самоврядування, а також спростити процедури надання послуг для громадян.

    Наразі проєкт «Мілітарі-ЦНАП» працює в тестовому режимі, вивчається алгоритм роботи системи, усуваються недоліки, розширюються та розробляються нові функції.

    Згодом територіальні центри комплектування перетворяться на рекрутингові центри без черг, з систематизованим алгоритмом обслуговування громадян та з короткими термінами, за які вирішуються їх питання, а також з отриманням деяких послуг в онлайн-режимі.

    Нагадаємо, у Центрі надання адміністративних послуг Дарницького району на вулиці Степана Олійника, 21 запрацював пункт вакцинації проти Covid-19.

    Як повідомлялося, працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості

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    Теги: Київ військові самоврядування
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    У Києві експериментально запрацював Центр надання адмінпослуг для військових (фото)