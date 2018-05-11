Столична влада обіцяє влаштувати у травні «культурний вибух»

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Kyiv Art Week

На проведення мистецьких заходів міжнародного рівня, а також заходів до Дня Києва місто передбачило понад 11 мільйонів гривень

У травні кияни та гості столиці зможуть відвідати ключові культурно-мистецькі проекти міста, як-то фестивалі «Kyiv Lights Festivаl», «Kyiv Art Week», «Молодість», «Київ Клезмер Фест» та багато інших. На створення власного самобутнього мистецького продукту в рамках низки проектів місто передбачило понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко.

«За сучасних умов реалізація творчого потенціалу міста настільки ж важлива, як розбудова інфраструктури. Адже саме завдяки створенню інтелектуального продукту ми демонструємо наше унікальне бачення світу, що очевидно сприяє культурному, духовному розвитку місцевого простору. На сьогодні Київ має низку самобутніх проектів, які вже стали візитівкою міста, і дедалі більше викликають зацікавлення у світових мистецьких колах. Серед них, до прикладу, Міжнародний фестиваль мистецтв «Kyiv Art Week», «Молодість», «Kyiv Lights Festivаl» та багато інших», – повідомила Старостенко, яку цитує прес-служба КМДА.

За словами Старостенко, у столиці відбудеться «справжній культурно-мистецький вибух».

Зокрема, у травні відбудуться ключові кінофестивалі столиці – проект «Євразія.Док», «Молодість» та «Чілдрен Кінофест», а також пройде низка національних фестивалів: «Етнофест» та «Київ Клезмер Фест».

Найбільш очікуваною подією стане професійний мистецький захід міжнародного рівня в Україні – «Kyiv Art Week». У його програму ввійшли виставки в більш ніж десяти художніх просторах і музеях міста, дискусійні та лекційні програми, а також масштабний п’ятиденний ярмарок творів мистецтва.

Окрім цього, у рамках святкувань Дня столиці та Дня Києва відбудеться низка концертних заходів: Міжнародний фестиваль «Київські музичні прем’єри», а також церемонія вручення Мистецької премії «Київ».