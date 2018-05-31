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    Столична влада планує перейменувати ще вісім вулиць (список)

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    Столична влада планує перейменувати ще вісім вулиць (список)

    Рішення про перейменування вулиць і провулків має затвердити Київрада

    На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили перейменування деяких вулиць, провулків та площі у столиці.

    Зокрема, мають намір перейменувати:

    • вулицю Невську на вулицю Нивську у Шевченківському районі;
    • вулицю Желябова  на вулицю Марії Капніст  у Шевченківському районі
    • вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської у Святошинському районі;
    • площу Червона Пресня на площу Щекавицьку у Подільському районі;
    • провулок Баумана на провулок  Фузиків  у Шевченківському районі;
    • провулок Невський на провулок Нивський  у Шевченківському районі;
    • вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря у Деснянському районі
    • вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройця  у Голосіївському та Печерському районах.

    «Дане рішення сприятиме демократизації нашого суспільства та спрямоване на вшанування пам'яті видатних українських діячів», - зазначають у Київраді.

    Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО. Далі рішення за депутатами на пленарному засіданні Київради.

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