Столична влада планує перейменувати ще вісім вулиць (список)

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Рішення про перейменування вулиць і провулків має затвердити Київрада

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили перейменування деяких вулиць, провулків та площі у столиці.

Зокрема, мають намір перейменувати:

вулицю Невську на вулицю Нивську у Шевченківському районі;

вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст у Шевченківському районі

вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської у Святошинському районі;

площу Червона Пресня на площу Щекавицьку у Подільському районі;

провулок Баумана на провулок Фузиків у Шевченківському районі;

провулок Невський на провулок Нивський у Шевченківському районі;

вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря у Деснянському районі

вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройця у Голосіївському та Печерському районах.

«Дане рішення сприятиме демократизації нашого суспільства та спрямоване на вшанування пам'яті видатних українських діячів», - зазначають у Київраді.

Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО. Далі рішення за депутатами на пленарному засіданні Київради.