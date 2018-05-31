Столична влада планує перейменувати ще вісім вулиць (список)
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Рішення про перейменування вулиць і провулків має затвердити Київрада
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили перейменування деяких вулиць, провулків та площі у столиці.
Зокрема, мають намір перейменувати:
- вулицю Невську на вулицю Нивську у Шевченківському районі;
- вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст у Шевченківському районі
- вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської у Святошинському районі;
- площу Червона Пресня на площу Щекавицьку у Подільському районі;
- провулок Баумана на провулок Фузиків у Шевченківському районі;
- провулок Невський на провулок Нивський у Шевченківському районі;
- вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря у Деснянському районі
- вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройця у Голосіївському та Печерському районах.
«Дане рішення сприятиме демократизації нашого суспільства та спрямоване на вшанування пам'яті видатних українських діячів», - зазначають у Київраді.
Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО. Далі рішення за депутатами на пленарному засіданні Київради.