Столична влада пообіцяла, що черга у дитячі садочки буде скорочена

Чергу буде скорочена за рахунок відкриття нових навчальних закладів

У 2018 році в столиці буде створено близько 2000 місць у дитсадках, що забезпечить скорочення черги практично вдвічі. Про це під час розширеної Колегії Київської міської державної адміністрації повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, повідомляє «Главком». «Протягом 2017 року завдяки відкриттю 10 дитсадків



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Чергу буде скорочена за рахунок відкриття нових навчальних закладів

У 2018 році в столиці буде створено близько 2000 місць у дитсадках, що забезпечить скорочення черги практично вдвічі.

Про це під час розширеної Колегії Київської міської державної адміністрації повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, повідомляє «Главком».

«Протягом 2017 року завдяки відкриттю 10 дитсадків (5 комунальних, 1 відомчого та 4 приватних) та відновленню роботи 84 груп створено 3600 місць у столичних дитсадках. Це дозволило скоротити чергу, і наразі черга на першочергове зарахування до дитячих садочків становить 4200 дітей. Уже цього року буде створено ще близько 2000 місць, що дозволить скоротити чергу ще вдвічі», – сказав Олексій Резніков.

Заступник голови КМДА уточнив, що у 2018 буде відкрито 8 дитсадочків. Він також нагадав, що з 2014 року черга в дитсадки скоротилася з 15 тисяч до 4,2 тисячі.