Столичні чиновники розповіли, чому Київ втратив статус зеленого міста



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В.о. гендиректора комунального об'єднання «Київзеленбуд» Олексій Король розповів про проблеми зелених насаджень у столиці

Зелених місць у стоилці стало набагато менше за останні роки через забудову

Колись Київ вважався одним з найзеленіших у світі, але тепер столиця України навіть не входить до 25 найзеленіших міст, а спустилася на ганебне 173 місце. Чому це відбувається, з'ясовували в новій програмі «Київleaks», прем'єра якої відбулася на телеканалі «Київ».

В.о. гендиректора комунального об'єднання «Київзеленбуд» Олексій Король розповів, що зелених місць в місті стало набагато менше за останні роки через забудову. Більш того, будівельні норми не регламентують навіть компенсаційну висадку дерев замість знищених. Цікаво, що, за його словами, з 2005-го по 2014 рік у столиці навіть не займалися облаштуванням парків.

Також говорили в програмі «Київleaks» і про багатостраждальні київські каштани, які в останні роки, за заявами фахівців, не витримують забруднення атмосфери в місті, посипання вулиць взимку сіллю, а ще страждають від шкідників та хвороб, і тому почали хворіти і зникати. Нещодавно повідомлялося, що замість каштанів на Хрещатику висадять платани. Але в минулому році на їх місці посадили не дерева, а кущі ялівцю.

Як пояснив Король, через заплановану реконструкцію Хрещатика вирішили не витрачати бюджетні гроші на висадку дерев.

Проте, керівник «Київзеленбуду» запевнив, що у столиці каштани є і будуть. Ось тільки добре себе вони відчувають в лісопаркових зонах, а висаджувати вздовж трас, на алеях їх не можна, і потрібно віддати перевагу іншим породам дерев, більш стійким.

Як повідомлялося, у Києві розгорівся скандал через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».