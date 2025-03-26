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Столичні митники зупинили чергову спробу вивезення опудал рідкісних тварин (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичні митники зупинили чергову спробу вивезення опудал рідкісних тварин (фото)
Столичні митники склали щодо відправників протоколи про порушення митних правил
фото: Київська митниця/Facebook

Експерти Національного науково-природничого музею НАН України підтвердили, що вилучені опудала належать до охоронюваних видів

Київські митники задокументували кілька спроб протизаконного вивезення з України до США в міжнародних поштових відправленнях 13 опудал представників тваринного світу, сім з яких – з Червоної книги України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю

Кияни відправляли опудала у посилках до США
Кияни відправляли опудала у посилках до США
фото: Київська митниця/Facebook

Експерти Національного науково-природничого музею НАН України підтвердили, що вилучені опудала належать до охоронюваних видів:

  • Сичик-горобець Glaucidium passerinum – найменша сова української фауни, поширена в Карпатах, Розточчі та на півночі Полісся.
  • Сова болотяна Pontoppidan – осілий і кочовий птах, заселяє заплавні і суходільні луки, низинні болота, дрібнолісся.
  • Видра річкова Lutra lutra – сутінково-нічна тварина, в Україні водиться в озерах, ставках та річках Полісся та Лісостепу.

Повідомляється, що крім «червонокнижних» представників тваринного світу, в посилках знаходилися і інші види: три опудала сови вухатої, два боривітра та яструб малий. Вони також підпадають під дію міжнародних природоохоронних конвенцій, серед яких Міжнародний союз охорони природи, Бернська Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі та Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

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На весь екран
Митники вилучили тринадцять опудал птахів та звірів
фото: Київська митниця/Facebook

Митники зауважили, що згідно з конвенцією CITES, експорт тварин або їхніх частин без відповідних дозвільних документів заборонений. На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародних поштових відправленнях були відсутні.

Столичні митники склали щодо відправників протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, тринадцять опудал птахів та звірів вилучено.

Раніше київські митники зберегли від незаконного вивезення за межі України опудала трьох птахів, що належать до видів «лунь очеретяний» та «сова вухата», які охороняються кількома міжнародними природоохоронними конвенціями. Прямували опудала до Великобританії та США, а відправницею всіх посилок була одна й та сама мешканка Чернігівщини.

Нагадаємо, київська митниця передала Національному науково-природничому музею столиці шість зразків каміння з відбитками вимерлих істот. Вік скам'янілостей становить від 408 до 430 мільйонів років. Цінності за рішенням суду було конфісковано в дохід держави, а за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України передано до музею.

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Теги: митниця документи експорт книги

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