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Київська митниця передала музею унікальні палеонтологічні цінності віком 430 млн років

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київська митниця передала музею унікальні палеонтологічні цінності віком 430 млн років
Експерти визначили, що вік вилучених палеонтологічних зразків коливається в межах 408-430 млн років
фото: Київська митниця/Facebook

Палеонтологічні цінності київські митники виявили в двох міжнародних поштових відправленнях

Київська митниця передала Національному науково-природничому музею столиці шість зразків каміння з відбитками вимерлих істот. Вік скам'янілостей становить від 408 до 430 мільйонів років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську митницю.

«Шість древніх каменів з відбитками давно вимерлих істот Київська митниця передала Національний науково-природничий музей НАН України. Ці цінності торік столичні митники вберегли від незаконного вивезення з України за кордон», – повідомили столичні митники.

Київська митниця передала музею скам'янілості віком 430 млн років
Київська митниця передала музею скам'янілості віком 430 млн років
фото: Київська митниця/Facebook

Цінності за рішенням суду було конфісковано в дохід держави, а за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України передано до музею.

Як повідомляється, палеонтологічні цінності київські митники виявили в двох міжнародних поштових відправленнях. В обох випадках відправником був один й той самий мешканець Тернополя, а прямували вони до Таїланду та США.

У посилці до США знаходилися три фосилії, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих «девонських риб» з невизначеними фрагментами.

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Митниця вперше вилучила настільки древні палеонтологічні цінності для передачі музею
фото: Київська митниця/Facebook

Дві ж фосилії, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Цілі зразки зустрічаються зрідка і мають унікальне наукове значення. Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона.

Експерти визначили, що вік цих палеонтологічних зразків коливається в межах 408-430 млн років. Походженням вони з Поділля, басейну річки Дністер.

Це вперше митниця в арсеналі мала настільки древні палеонтологічні цінності для передачі музею.

Раніше київські митники завадили незаконному вивезенню з України до США зубів мамутів, ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати їх намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10.  Як повідомили на Київській митниці, шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувало поштове відправлення з міста Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

Нагадаємо, митна служба під час контролю міжнародних поштових відправлень виявила п’ять ікон кінця ХІХ – початку XX століття, які прямували за межі України – з Кропивницького до США. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України. Виявлені ікони митниця відправила на експертизу до Національного художнього музею України та до Національного музею історії України, щоб перевірити, чи належать святині до культурних цінностей. Як визначили фахівці музеїв, усі ікони мають культурну та історичну цінність. Одна з п’яти ікон, присвячена святому Миколаю Чудотворцю, датується початком XX століття та належить до Борисівської іконописної школи. Ікони цієї школи вважаються унікальними через оригінальність техніки, декору та іконографічного трактування.

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Теги: митниця музей кордон Київ

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