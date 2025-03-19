Єврокомісія представила «Білу книгу» щодо зміцнення європейської оборони

Документ передбачає і продовження підтримки України

Європейська комісія та Високий представник ЄС Кая Каллас представили у Брюсселі «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Єврокомісії.

У межах плану ReArm Europe/Готовність 2030 був також представлений масштабний оборонний пакет, який надає фінансові важелі для держав-членів ЄС щодо стимулювання інвестицій в оборонні можливості.

ReArm Europe зміцнює загальноєвропейські оборонні можливості за допомогою нових фінансових інструментів, а «Біла книга» формує новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях, уточнили в Єврокомісії.

«Ми повинні купувати більше європейського, адже це означає зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Біла книга» є важливою і для України, адже разом зі зміцненням власної безпеки та оборони Європа продовжить надавати підтримку нашій країні. Документ окреслює низку ключових напрямів:

усунення прогалин у можливостях з акцентом на критично важливі потреби, визначені державами-членами;

підтримка європейської оборонної промисловості шляхом консолідованого попиту та збільшення спільних закупівель;

посилення військової допомоги Україні та поглиблення інтеграції між європейською та українською оборонними промисловостями;

розширення загальноєвропейського оборонного ринку, зокрема через спрощення регулювання;

прискорення трансформації оборонної сфери за допомогою проривних інновацій, таких як штучний інтелект і квантові технології;

підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, створення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією та Білоруссю;

посилення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що план ReArm Europe/Готовність 2030 передбачає витрати понад 800 мільярдів євро, які структуруються навколо таких напрямів:

розширення використання державного фінансування на оборону на національному рівні;

новий спеціальний інструмент для забезпечення безпеки у Європі SAFE (що дозволить країнам негайно збільшити свої оборонні інвестиції за рахунок спільних закупівель у європейській оборонній промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях);

залучення приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та фінансові ринки.

План ReArm Europe також передбачає розширення кредитної діяльності ЄІБ у сфері оборони та безпеки.

Нагадаємо, 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план ReArm Europe, спрямований на мобілізацію майже 800 млрд євро для зміцнення європейської оборони. Структура фінансування включає кредитну схему на суму 150 млрд євро під заставу невикористаних бюджетних коштів ЄС, а також пом’якшені фіскальні правила, які можуть розблокувати додаткові витрати на 650 млрд євро.