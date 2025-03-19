Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія представила «Білу книгу» щодо зміцнення європейської оборони

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія представила «Білу книгу» щодо зміцнення європейської оборони
Урсула фон дер Ляєн заявила, що план ReArm Europe/Готовність 2030 передбачає витрати понад 800 мільярдів євро
фото: AP

Документ передбачає і продовження підтримки України

Європейська комісія та Високий представник ЄС Кая Каллас представили у Брюсселі «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Єврокомісії.

У межах плану ReArm Europe/Готовність 2030 був також представлений масштабний оборонний пакет, який надає фінансові важелі для держав-членів ЄС щодо стимулювання інвестицій в оборонні можливості.

ReArm Europe зміцнює загальноєвропейські оборонні можливості за допомогою нових фінансових інструментів, а «Біла книга» формує новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях, уточнили в Єврокомісії.

«Ми повинні купувати більше європейського, адже це означає зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Біла книга» є важливою і для України, адже разом зі зміцненням власної безпеки та оборони Європа продовжить надавати підтримку нашій країні. Документ окреслює низку ключових напрямів:

  • усунення прогалин у можливостях з акцентом на критично важливі потреби, визначені державами-членами;
  • підтримка європейської оборонної промисловості шляхом консолідованого попиту та збільшення спільних закупівель;
  • посилення військової допомоги Україні та поглиблення інтеграції між європейською та українською оборонними промисловостями;
  • розширення загальноєвропейського оборонного ринку, зокрема через спрощення регулювання;
  • прискорення трансформації оборонної сфери за допомогою проривних інновацій, таких як штучний інтелект і квантові технології;
  • підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, створення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією та Білоруссю;
  • посилення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що план ReArm Europe/Готовність 2030 передбачає витрати понад 800 мільярдів євро, які структуруються навколо таких напрямів:

  • розширення використання державного фінансування на оборону на національному рівні;
  • новий спеціальний інструмент для забезпечення безпеки у Європі SAFE (що дозволить країнам негайно збільшити свої оборонні інвестиції за рахунок спільних закупівель у європейській оборонній промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях);
  • залучення приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та фінансові ринки.

План ReArm Europe також передбачає розширення кредитної діяльності ЄІБ у сфері оборони та безпеки.

Нагадаємо, 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план ReArm Europe, спрямований на мобілізацію майже 800 млрд євро для зміцнення європейської оборони. Структура фінансування включає кредитну схему на суму 150 млрд євро під заставу невикористаних бюджетних коштів ЄС, а також пом’якшені фіскальні правила, які можуть розблокувати додаткові витрати на 650 млрд євро.

 

Читайте також:

Теги: Єврокомісія документи безпека Урсула фон дер Ляєн Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати
Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати Наші гроші
5 березня, 10:10
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
Рубіо заявив, що США готують в ООН «знакову» резолюцію
23 лютого, 01:11
За словами речника Єврокомісії, інформація про альтернативну угоду щодо надр не відповідає дійсності
Єврокомісія спростувала чутки про нову угоду з Україною щодо корисних копалин
25 лютого, 15:05
Стармер: Весь підхід країни до національної безпеки має змінитися
Найбільше з часів «холодної війни». Стармер оголосив про зростання оборонного бюджету Британії
25 лютого, 17:34
У Пентагоні заявили, що для Гегсета безпека американських військових залишається найвищим пріоритетом
США згортає кібератаки проти Росії? Пентагон прояснив ситуацію
4 березня, 10:23
31-річний львів’янин намагався перевезти двох чоловіків призовного віку до Румунії
На Закарпатті троє чоловіків намагалися прорватися через кордон у кареті «швидкої»
8 березня, 15:59
Каллас: Усі прагнуть міцного миру, який покладе край людським стражданням
Будь-яка угода з Путіним має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки – Кая Каллас
12 березня, 06:08
ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб
Євросоюз ухвалив рішення продовжити санкції проти Росії
14 березня, 13:02
зловмисники підробили заповіт самотньої 70-річної власниці на її житло
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Політика

Aрешт мера Стамбула: прокуратура міста пояснила, що відбувається
Aрешт мера Стамбула: прокуратура міста пояснила, що відбувається
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
Єврокомісія представила «Білу книгу» щодо зміцнення європейської оборони
Єврокомісія представила «Білу книгу» щодо зміцнення європейської оборони
Трамп визнав, що не вперше говорив з Путіним за останні тижні
Трамп визнав, що не вперше говорив з Путіним за останні тижні
Рейтинг Трампа падає на тлі тарифних війн США
Рейтинг Трампа падає на тлі тарифних війн США
Віткофф спрогнозував, коли буде перемир'я між Україною та Росією
Віткофф спрогнозував, коли буде перемир'я між Україною та Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
16K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
11K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
8446
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
6719
Втрати ворога станом на 19 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Сьогодні, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua