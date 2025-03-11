Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому
фото: Київська митниця/Facebook

Тринадцять «заготовок для рукоділля» виявилися рідкісними палеонтологічними знахідками, яким 774 тисячі років

Київські митники зупинили спробу пересилання за межі України культурних цінностей – частин зубів мамутів, які порушник намагався по-варварськи видати за декоративні елементи. Вилучені об’єкти рідкісні, вони мають, зокрема, культурну та наукову цінність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці.  

13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком київські митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення
13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком київські митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення
фото: Київська митниця/Facebook

Повідомляється, що 13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком київські митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Болгарії. Відправник-львів’янин задекларував пластини як тринадцять заготівок для рукоділля.

Однак «предмети для рукоділля» виявилися не такими вже й простими, за які їх намагалися видати, зазначають працівники митниці. 

Згідно з висновками експертів Національного науково-природничого музею НАН України, які вивчили знахідки, пластини – це 13 зразків, які виготовлено з 11 різних зубів мамутів.

Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому
Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому
фото: Київська митниця/Facebook

«Зуби зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі. Мамутам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років – час, коли з’являються, стираються та замінюються корінні зуби цих тварин», – йдеться у повідомленні.

За словами експертів, геологічний вік цих знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому.

Повідомляється, що внаслідок обробки зубів невідомими речовинами зруйнована їх первинна форма, відтак частина цінної інформації палеонтологічних зразків втрачена.

Експерти зазначають, що такі дії несуть непоправну шкоду науці, адже втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних в плейстоцені. Попри це, об’єкти рідкісні, мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність.

4 фото
На весь екран
Тринадцять «заготовок для рукоділля» виявилися рідкісними палеонтологічними знахідками, яким 774 тисячі років
фото: Київська митниця/Facebook

Фахівці музею рекомендували внести вилучені митниками знахідки до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання.

Київською митницею стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил, зуби вилучено.

Раніше київські митники завадили незаконному вивезенню з України до США зубів мамутів, ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати їх намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10.  Як повідомили на Київській митниці, шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувало поштове відправлення з міста Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

Нагадаємо, київська митниця передала Національному науково-природничому музею столиці шість зразків каміння з відбитками вимерлих істот. Вік скам'янілостей становить від 408 до 430 мільйонів років. Цінності за рішенням суду було конфісковано в дохід держави, а за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України передано до музею.

Читайте також:

Теги: порушник музей митниця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска
На станції кільцевої електрички «Пріорка» з'явилася нова вивіска
14 лютого, 09:10
Наслідки російської атаки на столицю
РФ атакувала Київ ракетами: є загиблі та поранені (оновлено)
12 лютого, 08:26
Води не буде з 9 ранку на шістьох вулицях
13 лютого у Броварах тимчасово буде відсутня вода: адреси
12 лютого, 17:45
У Києві можуть відкрити Південний міст для усіх автівок без перепусток
У Києві можуть відкрити Південний міст для усіх автівок без перепусток
18 лютого, 01:25
Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai
Київ: Hyundai врізався в маршрутку, у крові водія виявлено високий рівень алкоголю
22 лютого, 09:34
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 лютого, 23:19
Після дев'яти років роботи припинив своє існування Межигірський притулок для лебедів
У Межигір'ї закриють єдиний в Україні притулок для лебедів? Відповідь Міндовкілля
26 лютого, 16:01
Оцифровка старовинних карт на Київщині
Захист від шахраїв: Київ оцифрував документи з архіву бюро технічної інвентаризації
6 березня, 08:38
У Києві на станції метро «Палац України» перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати
Радянську мозаїку на станції метро «Палац Україна» демонтовано перфоратором (фото)
Вчора, 10:01

Новини

Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА
Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)
У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)
Через смугу для самокатів на Рейтарській швидка не може під'їхати до будинку (фото)
Через смугу для самокатів на Рейтарській швидка не може під'їхати до будинку (фото)
Атака дронів на Київщину. Пошкоджено сім будинків та автомобілі (фото)
Атака дронів на Київщину. Пошкоджено сім будинків та автомобілі (фото)
Боронив суверенітет України на Сумщині та Харківщині. Згадаймо Олексія Волчанського
Боронив суверенітет України на Сумщині та Харківщині. Згадаймо Олексія Волчанського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
31K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
15K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
13K
Ось де він, оплот російського православія...
13K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua