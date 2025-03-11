Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками

Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому

Тринадцять «заготовок для рукоділля» виявилися рідкісними палеонтологічними знахідками, яким 774 тисячі років

Київські митники зупинили спробу пересилання за межі України культурних цінностей – частин зубів мамутів, які порушник намагався по-варварськи видати за декоративні елементи. Вилучені об’єкти рідкісні, вони мають, зокрема, культурну та наукову цінність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком київські митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення фото: Київська митниця/Facebook

Повідомляється, що 13 пластин з оригінальним, незвичайним візерунком київські митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Болгарії. Відправник-львів’янин задекларував пластини як тринадцять заготівок для рукоділля.

Однак «предмети для рукоділля» виявилися не такими вже й простими, за які їх намагалися видати, зазначають працівники митниці.

Згідно з висновками експертів Національного науково-природничого музею НАН України, які вивчили знахідки, пластини – це 13 зразків, які виготовлено з 11 різних зубів мамутів.

Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому фото: Київська митниця/Facebook

«Зуби зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі. Мамутам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років – час, коли з’являються, стираються та замінюються корінні зуби цих тварин», – йдеться у повідомленні.

За словами експертів, геологічний вік цих знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи (до палеоліту), тобто 774 – 11.7 тисяч років тому.

Повідомляється, що внаслідок обробки зубів невідомими речовинами зруйнована їх первинна форма, відтак частина цінної інформації палеонтологічних зразків втрачена.

Експерти зазначають, що такі дії несуть непоправну шкоду науці, адже втрачається цінна інформація про видове різноманіття хоботних в плейстоцені. Попри це, об’єкти рідкісні, мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність.

4 фото На весь екран





Тринадцять «заготовок для рукоділля» виявилися рідкісними палеонтологічними знахідками, яким 774 тисячі років фото: Київська митниця /Facebook

Фахівці музею рекомендували внести вилучені митниками знахідки до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання.

Київською митницею стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил, зуби вилучено.

Раніше київські митники завадили незаконному вивезенню з України до США зубів мамутів, ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати їх намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10. Як повідомили на Київській митниці, шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувало поштове відправлення з міста Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

Нагадаємо, київська митниця передала Національному науково-природничому музею столиці шість зразків каміння з відбитками вимерлих істот. Вік скам'янілостей становить від 408 до 430 мільйонів років. Цінності за рішенням суду було конфісковано в дохід держави, а за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України передано до музею.