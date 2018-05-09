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    Столичні тролейбусні маршрути на одну ніч змінили графік роботи

    З 23:00 8 травня до 05:30 9 травня вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів № 3, 14, 40
    У ніч проти 9 травня змінять роботу тролейбусні маршрути № 3, 14, 40. Про це повідомляє КМДА. Повідомляється, що з 23:00 8 травня до 05:30 9 травня вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів № 3, 14, 40 у зв’язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на бульварі Лесі Українки на дільниці від вулиці Еспланадної до вулиці Госпітальної.
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    З 23:00 8 травня до 05:30 9 травня вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів № 3, 14, 40

    У ніч проти 9 травня змінять роботу тролейбусні маршрути № 3, 14, 40.

    Про це повідомляє КМДА.

    Повідомляється, що з 23:00 8 травня до 05:30 9 травня вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів № 3, 14, 40 у зв’язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на бульварі Лесі Українки на дільниці від вулиці Еспланадної до вулиці Госпітальної.

    Як повідомили у КП «Київпастранс», на вказаний період рух тролейбусів буде організовано зі змінами:

    тролейбуси маршруту № 3 – «Залізничний масив – вулиця Жилянська»;

    тролейбуси маршруту № 14 – «Ботанічний сад – вулиця Госпітальна»;

    тролейбуси маршруту № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – вулиця Жилянська».

    КМДА вулиця Київпастранс
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