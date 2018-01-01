Столичних рятувальників одягнули по-новому
- Сьогодні, 11:56
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Бійці продовжують отримувати новий бойовий одяг
20 лютого рятувальникам 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини було вручено 17 комплектів сучасного якісного бойового одягу, який захищатиме вогнеборців від небезпеки у будь-яких надзвичайних ситуаціях.
Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».
Нова форма виготовлена з якісного матеріалу та має сучасний дизайн. Даний бойовий одяг захищатиме вогнеборців під час ліквідації пожеж чи інших надзвичайних ситуацій, а головне – під час порятунку людських життів.
Варто зазначити, що з початку року рятувальникам київського гарнізону вже видано 109 комплектів бойового одягу, всього ж на 2018 рік заплановано видати 460 комплектів.
Рятувальники зазначають, що одяг зручний та якісний, але по-справжньому вони його випробують при виконанні службових обов’язків.