Столичних рятувальників одягнули по-новому

Бійці продовжують отримувати новий бойовий одяг

20 лютого рятувальникам 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини було вручено 17 комплектів сучасного якісного бойового одягу, який захищатиме вогнеборців від небезпеки у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». Нова форма виготовлена з якісного матеріалу та має

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Бійці продовжують отримувати новий бойовий одяг

20 лютого рятувальникам 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини було вручено 17 комплектів сучасного якісного бойового одягу, який захищатиме вогнеборців від небезпеки у будь-яких надзвичайних ситуаціях.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

Нова форма виготовлена з якісного матеріалу та має сучасний дизайн. Даний бойовий одяг захищатиме вогнеборців під час ліквідації пожеж чи інших надзвичайних ситуацій, а головне – під час порятунку людських життів.

Варто зазначити, що з початку року рятувальникам київського гарнізону вже видано 109 комплектів бойового одягу, всього ж на 2018 рік заплановано видати 460 комплектів.

Рятувальники зазначають, що одяг зручний та якісний, але по-справжньому вони його випробують при виконанні службових обов’язків.