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    Столичних рятувальників одягнули по-новому

    Бійці продовжують отримувати новий бойовий одяг
    20 лютого рятувальникам 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини було вручено 17 комплектів сучасного якісного бойового одягу, який захищатиме вогнеборців від небезпеки у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». Нова форма виготовлена з якісного матеріалу та має
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    Столичних рятувальників одягнули по-новому
    Столичних рятувальників одягнули по-новому
    Столичних рятувальників одягнули по-новому
    Столичних рятувальників одягнули по-новому
    Столичних рятувальників одягнули по-новому
    Столичних рятувальників одягнули по-новому
    • Сьогодні, 11:56
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    Бійці продовжують отримувати новий бойовий одяг

    20 лютого рятувальникам 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини було вручено 17 комплектів сучасного якісного бойового одягу, який захищатиме вогнеборців від небезпеки у будь-яких надзвичайних ситуаціях.

    Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

    Нова форма виготовлена з якісного матеріалу та має сучасний дизайн. Даний бойовий одяг захищатиме вогнеборців під час ліквідації пожеж чи інших надзвичайних ситуацій, а головне – під час порятунку людських життів.

    Варто зазначити, що з початку року рятувальникам київського гарнізону вже видано 109 комплектів бойового одягу, всього ж на 2018 рік заплановано видати 460 комплектів.

    Рятувальники зазначають, що одяг зручний та якісний, але по-справжньому вони його випробують при виконанні службових обов’язків.

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