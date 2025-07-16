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В Україні активізувались шахраї з фейковими водійськими посвідченнями

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В Україні активізувались шахраї з фейковими водійськими посвідченнями
Шахраї масово підробляють посвідчення водія, змінюючи фотографію на документі
фото з відкритих джерел

При поверхневій перевірці підробку неможливо відрізнити від справжніх прав

В Україні дедалі частіше виявляють новий вид підроблених документів, так звані «дзеркальні» водійські посвідчення. Про це пише «Главком» з посиланням на сайт UaMotors.

Шахраї створюють копію справжнього посвідчення водія, залишаючи актуальні дані – ім’я, номер документа, категорії, змінюючи лише фото. Особливо небезпечно, що ці фальшивки створюють на основі викрадених реальних персональних даних. Зловмисник просто замінює фото на документі, маючи готове нове" посвідчення.

«Такий документ дуже складно відрізнити від справжнього, особливо якщо перевірка поверхнева», – зауважують на сайті.

Якщо водій з «дзеркальними правами» потрапляє в ДТП або порушує правила, усі претензії автоматично йдуть до справжнього власника документа. І людина може дізнатись про це лише після повістки до суду або штрафу.

Як зазначається, поліція вже виявила декілька подібних випадків у різних регіонах. Найчастіше вони спливають під час оформлення серйозних порушень – наприклад, позбавлення права керування.

І довести, що справжній власник прав не причетний до скоєння порушень, буває досить складно. Постраждалі змушені витрачати багато часу, сил і грошей, щоб довести правду. У окремих випадках доводиться міняти посвідчення, щоб зупинити подальше шахрайство.

Нагадаємо, на Хмельниччині кермувальник автомобіля Ford Transit, якого підозрювали у вживанні наркотичних речовин, від проведення обстеження у медичному закладі відмовився, оскільки боявся працівників ТЦК. Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч грн та на рік позбавив його права керувати транспортними засобами.

Також «Главком» писав, що у Кривому Розі водій Hyundai припаркувався на місці для людей з інвалідністю, не маючи на це підстав. Чоловіка зупинили патрульні та притягнули до відповідальності.

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Теги: шахрайство документи водій автомобіль

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